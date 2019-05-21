Экономика

Минфин намерен отказаться от ИИС с налоговым вычетомНаша версия 13:00

Минфин России обсуждает постепенное сокращение предоставления инвесторам возможности открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа – с налоговым вычетом за первоначальный взнос.
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Минфин предлагает отказаться от индивидуальных инвестсчетов первого типа

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Банки.ру06:39

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
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