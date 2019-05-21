Экономика
Минфин намерен отказаться от ИИС с налоговым вычетомНаша версия 13:00
Минфин России обсуждает постепенное сокращение предоставления инвесторам возможности открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) первого типа – с налоговым вычетом за первоначальный взнос.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 19:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Обновлено в 07:02
Футбол
В «Краснодар» может перейти полузащитник «ПЕК Зволле» Намли
Контракт с «Краснодаром» может подписать полузащитник голландского клуба «ПЕК Зволле» Юнес Намли.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся обновлений Android
Уточняется, что для Huawei будет доступна лишь версия Android с открытым кодом, находящаяся в свободном доступе.
Обновлено 19 мая в 23:24
Футбол
«ПСЖ» вновь заинтересовался полузащитником «Наполи»
Напомним, что французский клуб рассматривал возможность перехода Аллана во время зимнего трансферного окна и даже сделал предложение в размере 100 миллионов евро, однако президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в январе отказывался продавать полузащитника менее чем за 120 миллионов.
Обновлено в 13:01
Космос
Коричневые карлики образуются так же, как и солнцеподобные звезды
Десять лет назад уже была разработана модель, в которой коричневые карлики формируются, как нормальные звезды, через коллапс облака газа и пыли.
Обновлено в 13:09
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Хоккей
Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
Госдеп заявил о «признаках» применения сирийскими властями химоружия
Госдепартамент США заявил, что видит признаки того, что власти Сирии вновь "используют химическое оружие".
Обновлено в 17:51
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Армия и оружие
Такую военную технику не покажут на параде: одна кнопка способна изменить ход войны быстрее, чем ракета (Sohu, Китай) (Sohu)
Обновлено в 18:40
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Политика
The Sydney Morning Herald (Австралия): запрет Трампа на сотрудничество с «Хуавэй» чреват серьезными проблемами для Австралии (The Sydney Morning Herald)
Беспроводные технологии «Хуавэй» 5G лидируют в мире, но их использование в американских (и австралийских) сетях под запретом по соображениям национальной безопасности.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Названы вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на цемент из России и Белоруссии
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении цементных клинкеров и портландцемента, ввозимых из России, Белоруссии и Молдавии.
Обновлено в 17:20
Футбол
«Ювентус» договорился с Милинковичем-Савичем
«Ювентус» возобновил работу по трансферу полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Нигерии бандиты убили более 26 человек
Обновлено в 17:12
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Политика
Госдума приняла закон о посещении родственников в реанимации
Государственная дума РФ во вторник, 21 мая, в третьем чтении приняла поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», по которым родственникам разрешено посещать близких в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.
Обновлено в 13:07
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Кино
Джордж Мартин высказался о финале «Игры престолов»
Американский писатель, автор романов "Песнь льда и пламени", сюжет которых лег в основу первых сезонов сериала "Игра престолов", Джордж Мартин прокомментировал финал киноэпопеи в личном блоге Not a Вlод.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили
Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающее трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны.
Обновлено в 17:12
Музыка
Исландию могут наказать за палестинские флаги на «Евровидении»
Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором международного песенного конкурса «Евровидение», в настоящее время решает вопрос наказания Исландии за демонстрацию в прямом эфире баннеров с палестинскими флагами.
Обновлено в 18:52
Спорт
Бывшая фигуристка обвинила экс-партнера в сексуальном насилии
Бывшая фигуристка Бриджит Намиотка обвинила своего бывшего партнера Джон Кафлин в сексуальном насилии, передает The Washington Post.
Обновлено в 14:34