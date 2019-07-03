Финансы
Минфин на четверть сократит закупку валютыREGNUM 08:22
Средства в размере 231 млрд рублей будут направлены на закупку валюты в период с 5 июля по 6 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина России. С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей.
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Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
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