Финансы

Минфин на четверть сократит закупку валютыREGNUM 08:22

Средства в размере 231 млрд рублей будут направлены на закупку валюты в период с 5 июля по 6 августа. Об этом говорится в сообщении Минфина России. С 7 июня по 4 июля на закупку валюты было направлено 310,3 млрд рублей.
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Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Российская газета05:25

Минфин на четверть сократит закупку валюты

REGNUM08:22

Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть

Комсомольская правда07:18

Минфин купит валюту на 231 млрд рублей

News.ru05:30

Сегодняшнее число

Коммерсантъ18:27

Минфин с 5 июля по 6 августа закупит валюту на 231 млрд рублей допдоходов от нефти

ТАСС05:03

Минфин с 5 июля по 6 августа снизит покупку валюты до 231 млрд руб

Финмаркет05:19
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АвтоВАЗ полностью остановил производство автомобилей

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Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%

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Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС во имя поддержания мира, стабильности и безопасности.
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Битва за Беларусь: 75 лет назад Красная армия освободила Минск

Сегодня, 3 июля, Беларусь отмечает 75 лет освобождения Минска и День Независимости – главный государственный праздник страны.
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Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12

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IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

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Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации

Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
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