Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционеREGNUM07:26
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Размещались «короткие» облигации с погашением 15 декабря 2021 года.
REGNUM07:26
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Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Обновлено в 06:07
Происшествия
В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено в 11:22
Политика
В Госдуме ответили на призыв депутата Рады ограничить обращение рубля
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT предложение депутата Верховной рады, лидера партии «Справедливость» Валентина Наливайченко об ограничении обращения рубля на Украине в ответ на санкции со стороны России.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 03:01
Общество
МВД предложило внести изменения в паспорта россиян
В соответствии с документом, который опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, на последней странице паспорта, где размещено «Извлечение из положения о паспорте гражданина России», предлагается уточнить информацию о сроках обмена документа.
Обновлено в 11:06
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 4%
Обновлено в 11:37
Общество
В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Общество
Росздравнадзор пожаловался в СК на клинику из-за женского обрезания
«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус», действительно, предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам, что является грубейшим нарушением российского законодательства», — сообщили в Росздравнадзоре.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
The Times написала о воюющих в составе ВС Украины боевиках ИГИЛ
Два батальона боевиков-исламистов воюют на стороне Украины, причем бойцы одного из них проходили обучение в лагерях ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии, пишет британское издание The Times.
Обновлено в 10:54
Политика
СНБО Украины утвердил решение о введении новых санкций против РФ
Совет национальной безопасности и обороны Украины окончательно утвердил решение по введению новых санкций против нашей страны.
Обновлено в 12:17
Энергетика
Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.
Обновлено в 10:27
Авто
Mitsubishi повысит цены на автомобили в России
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Ливан пожалуется в Совбез ООН на вторжение самолетов ВВС Израиля
Правительство Ливана обратится в Совет Безопасности ООН с жалобой на Израиль, ВВС которого зашли в ливанское воздушное пространство и нанесли оттуда воздушные удары по Сирии, заявил 26 декабря министр транспорта Ливана Юсеф Финянос на своей странице в Twitter .
Обновлено в 11:34
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Футбол
Роналду спас «Ювентус» от первого поражения в чемпионате Италии
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
Глава государства отметил, что уровень преступности в тех областях Украины, где было введено военное положение, снизился на 26% за время его действия.
Обновлено в 07:30
Политика
Порошенко анонсировал санкции против «Единой России» и ЛДПР
Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду примет решение о введении дополнительных санкций против физических и юридических лиц РФ, под санкции также попадут депутаты Государственной думы России, заявил в президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 07:25
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
Петр Авен и Михаил Фридман не смогли принять участие во встрече с президентом, так как на момент получения приглашения уже находились в поездках очень далеко от Москвы, рассказал РБК представитель акционеров «Альфа-Групп».
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Экономика
Титов предложил увеличить налоговый вычет на лечение
Межведомственная рабочая группа аналитического центра при правительстве РФ предлагает внести меру по увеличению налогового вычета на здравоохранение в проект дорожной карты по обеспечению устойчивого роста несырьевого сектора экономики, который готовится под руководством бизнес-омбудсмена Бориса Титова, следует из сообщения группы.
Обновлено в 12:02
Политика
Россия построит в Сирии аэропорт
Компании из России построят в Сирии аэропорт и несколько заводов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Россиянин погиб на заводе автозапчастей в Южной Корее
Гражданин России попал под станок на заводе автозапчастей в южнокорейской провинции Чхончхон-намдо,сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:21
Политика
Порошенко: Украина никогда не откажется от Керченского пролива
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования Керченского пролива для прохода в порты в Азовском море.
Обновлено в 10:44
Политика
Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с правительством
Президент России Владимир Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с кабмином в Доме правительства.
Обновлено в 06:53
Политика
Правительство одобрило выращивание наркосодержащих растений в России
Обновлено в 12:05