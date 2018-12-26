Финансы
Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ на 7,3 млрд руб
Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ на 7,3 млрд рубПРАЙМвчера в 08:24
Минфин России на аукционе 26 декабря предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 7,29 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
ПРАЙМвчера в 08:24
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Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко отменил режим военного положения на Украине
Срок действия военного положения, введенного месяц назад в десяти областях Украины после инцидента в Керченском проливе, истек, говорится в указе президента Петра Порошенко.
Обновлено в 09:45
Политика
Глава совета директоров «Русала» Маттиас Варниг ушел в отставку
Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покинул свой пост. Его отставка — одно из условий снятия с компании санкций США.
Обновлено в 09:54
Политика
Волож и Авен не пришли на встречу с Путиным
В этом году на встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса не пришли Аркадий Волож («Яндекс»), Петр Авен (Альфа-банк), Виталий Савельев («Аэрофлот»), Сергей Чемезов («Ростех»), следует из схемы рассадки, которая оказалась в распоряжении РБК.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в создании угрозы пассажирским самолетам
Атака ВВС Израиля Вечером 25 декабря шесть израильских самолетов F-16 провели ракетную атаку под Дамаском, большинство ударов были отражены ПВО Сирии, пострадали трое сирийских военных, также частично разрушен склад боеприпасов, сообщало агентство SANA.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году
Обновлено в 09:25
Энергетика
Сечин рассказал о консервативном сценарии цен на нефть в 2019 году
Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал о консервативном варианте прогноза цен на нефть в 2019 году.
Обновлено в 10:27
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие
Ливан направит жалобу в ООН из-за действий израильских ВВС
Ливан направит жалобу в Совет безопасности ООН из-за вторжения израильских самолетов в воздушное пространство страны.
Обновлено в 10:19
Политика
Путин предложил бизнесу подключиться к нацпроектам
Президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями российских деловых кругов заявил, что рассчитывает на участие предпринимателей в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:56
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в компанию «Красное&Белое»
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обыски и выемки документов в офисе, складах и магазинах сети алкомаркетов проводят сотрудники ФСБ, налоговой службы и Росалкогольрегулирования.
Обновлено в 10:26
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Общество
К новому году в России удвоилось число усталых и грустных жителей
К концу 2018 года в России удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнение с декабрем прошлого года (с 8 до 19 и с 4 до 10 процентов — соответственно), а доля разочарованных — утроилась (с 3 до 10 процентов).
Обновлено в 08:03
Происшествия
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал
На дороге Ялта-Севастополь произошел обвал горной породы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства Севастополя.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Четыре трупа с огнестрельными ранениями найдены в Ульяновске
В Следственном комитете РФ по Ульяновской области уточнили, что тела 48-летней местной жительницы, ее двоих несовершеннолетних детей и неустановленного мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
Обновлено вчера в 15:16
Энергетика
Силуанов прокомментировал снижение цен на нефть
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что динамика по снижению цен на нефть практически не беспокоит, у РФ накоплены хорошие резервы.
Обновлено в 08:24
Политика
Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обновлено в 03:31
Политика
Украина снова не смогла продать судно «Норд»
Второй аукцион тоже не состоялся, учитывая, что «Норд» выставили с 10% скидкой. Начальная цена судна составила 58 тысяч долларов.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с правительством
Президент России Владимир Путин проводит традиционную предновогоднюю встречу с кабмином в Доме правительства.
Обновлено в 06:53
Авто
В Москве нарушения ПДД начали фиксировать с помощью нейронной сети
В Москве нарушение правил ПДД будет фиксироваться с помощью нейронной сети.
Обновлено в 04:50
Гаджеты
Смартфон Honor V20 представлен официально
Обновлено в 09:08
Политика
Россия не собирается впадать в изоляционизм, заявил Путин
Россия не собирается впадать в изоляционизм и строить барьеры для международного экономического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
The Times: на стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков
На стороне Украины воюют два батальона чеченских боевиков. Об этом написал газета The Times.
Обновлено в 05:08
Футбол
Каррера может возглавить «Оренбург»
Обновлено в 06:26
Политика
Путин призвал развивать рынок газомоторного топлива
На встрече с представителями российских деловых кругов и объединений в Кремле президент РФ Владимир Путин заострил свое внимание на развитии рынка газомоторного топлива и предложил принять участие в этом процессе российскому крупному бизнесу.
Обновлено в 10:39
Политика
В Киеве демонтируют памятник Суворову
Обновлено в 09:28
Футбол
«Севилья» может расстаться с Промесом
Промес перешел из «Спартака» в «Севилью» минувшим летом примерно за 20 миллионов евро.
Обновлено в 09:21
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений в РФ для лекарств
Правительство одобрило поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов.
Обновлено в 10:10
Политика
В России предложили затопить США Гольфстримом
Цунами на скорости 720 км/ч затопит центральную часть США, образовав так называемый "Пролив имени Сталина", о котором говорил академик Андрей Сахаров, в свое время и придумавший "Царь-торпеду".
Обновлено в 04:42