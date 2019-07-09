Финансы

Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру 10:50

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«Минфин России информирует о проведении 10 июля 2019 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS (дата погашения 12 ноября 2025 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — отмечается в сообщении.
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