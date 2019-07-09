«Минфин России информирует о проведении 10 июля 2019 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS (дата погашения 12 ноября 2025 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости», — отмечается в сообщении.

Минфин на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублей

Политика Путин отреагировал на оскорбления грузинского журналиста Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии на фоне усиления антироссийских настроений в Тбилиси.

Религия Священный синод РПЦ сменил викария патриарха Кирилла Священный синод Русской православной церкви во вторник сменил первого викария патриарха Московского и всея Руси, ректора Петербургской духовной академии, Сретенской духовной семинарии и руководителя Синодального отдела по делам молодежи, сообщил Московский патриархат.

Авто Названы самые популярные авто за 2 миллиона рублей Средневзвешенная стоимость модели составила 2 млн 250 тыс. рублей, что является самой высокой ценой среди всех представленных автомобилей в рейтинге.

Авто В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62 Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.

Футбол «Локомотив» наградили серебряными медалями чемпионата России Футболистов и тренерский штаб московского футбольного клуба «Локомотив» наградили медалями за второе место в Российской премьер-лиге сезона-2018/19.

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Футбол «Спартак» ликвидирует медицинский департамент Как стало известно "СЭ", в ближайшее время красно-белые откажутся из одной из клубной структур – медицинского департамента, который возглавляет Михаил Вартапетов.

Политика В России завершили расследование дела украинских моряков Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Происшествия Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".

Политика Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям Представитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе дал оценку позиции президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.

Армия и оружие Бойцы «Азова» на «КамАЗе» подорвались у линии соприкосновения в Донбассе Автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» нацгвардии Украины подорвался на мине у линии соприкосновения в Донбассе, заявил офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко во вторник, 9 июля.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Происшествия В офисе «Красного и Белого» проходят обыски В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.

Авто Появились первые фотографии обновленного Lada Largus Снимки и первая информация об обновленной модели популярной в России Lada Largus появились в издании "Российская газета".

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Интернет Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.

Происшествия В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.

Общество Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области Вице-премьер России Виталий Мутко поручил МЧС завершить аварийно-восстановительные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области до 19 июля.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.