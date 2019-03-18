Финансы

Минфин на аукционах 20 марта предложит ОФЗ трех выпусковПРАЙМ 10:28

Минфин России на аукционах 20 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.
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Минфин предложит ОФЗ трёх выпусков в среду

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