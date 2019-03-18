Финансы
Минфин на аукционах 20 марта предложит ОФЗ трех выпусковПРАЙМ 10:28
Минфин России на аукционах 20 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.
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Губернатор Челябинской области ушел в отставку
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Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
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«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Технологии
«Яндекс» запустит приложение для покупок в обычных магазинах
«Яндекс.Маркет» готовит к запуску приложение «Суперчек», через которое пользователи смогут совершать покупки в обычных офлайн-магазинах, рассказал РБК Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 11:08
Экономика
ФАС не удалось доказать сговор Минздрава и «Р-Фарм»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прекратила дело в отношении Минздрава и «Р-Фарм» из-за отсутствия нарушений.
Обновлено в 12:07
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
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В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено вчера в 12:57
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Новое поколение Mercedes-Benz GLC Coupe показали на видео
Как сообщает издание speedme.ru, новый Mercedes-Benz GLC Coupe получил пересмотренную светодиодную оптику, а в салоне кроссовера установят цифровую приборную панель, сенсорный дисплей диагональю 7 или 10,25 дюйма и мультимедийную систему MBUX, которая дебютировала на семействе A-Class четвертого поколения.
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Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин на украинском языке задал вопрос властям в Киеве
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.
Обновлено вчера в 15:22
Экономика
В России хотят ввести новый налог с зарплаты граждан
Министерство финансов и Центробанк предлагают ввести для всех граждан добровольную накопительную пенсионную систему, пишет РБК.
Обновлено 17 марта в 07:36
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
Обновлено в 09:09
Космос
Роскосмос опроверг перенос сроков по программе «Луна-25»
Роскосмос не подтвердил изменений в программе по проекту "Луна-25", сообщив, что работы по обеспечению запуска космического аппарата ведутся согласно ранее утвержденному графику, запуск запланирован на 2021 год.
Обновлено в 10:34
Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
Обновлено в 12:21
Общество
Елизавета II и Кейт Миддлтон впервые вышли в свет вдвоём
Кейт Миддлтон впервые за почти восемь лет, что является членом монаршей семьи, вышла в свет вдвоём с королевой Елизаветой II.
Обновлено в 08:20
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Общество
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Политика
AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал "незамедлительно объявить его персоной нон грата".
Обновлено в 08:40
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
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Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
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Во Франции испытали летающий четырехколесный мотоцикл
Во Франции испытали летающий четрехколесный мотоцикл LMV 496.
Обновлено вчера в 19:01
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Политика
Матвиенко прогнозирует отставки губернаторов до середины апреля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время возможны новые отставки губернаторов в порядке плановой ротации.
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Происшествия
Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой
Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20