Финансы
Минфин на аукционах 20 марта предложит ОФЗ трех выпусковПРАЙМ 10:28
Минфин России на аукционах 20 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков с погашением в 2026, 2028 и 2034 годах, говорится в сообщении министерства.
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Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Политика
Более 1,3 тыс. выходцев из Дагестана воюют на стороне боевиков в Сирии
Начальник управления Росгвардии по Дагестану Магомед Баачилов сообщил, что на стороне боевиков в Сирии воюют более 1,3 тыс. выходцев из республики.
Обновлено в 09:56
Кино
Ушел из жизни режиссер Марлен Хуциев
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Якутске прошел многотысячный митинг против мигрантов
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
Apple представила новое поколение моноблоков iMac
Apple выпустила моноблоки iMac нового поколения.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
The National Interest оценило российский пулемет Калашникова
Американское издание The National Interest оценило российский пулемет Калашникова, отметив, что оружие стоит на вооружении многих стран мира.
Обновлено вчера в 10:40
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика
В Турции соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции провели сварку стыка, который соединяет морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток".
Обновлено в 06:01
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Алдонин рассказал, с кем будет жить дочь Началовой
Похороны певицы пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище. Ранее Алдонин рассказал о переживаниях дочери из-за смерти Началовой.
Обновлено в 09:39
Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Политика
О выгоде России от расширения НАТО, рассказал Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия якобы получит выгоду от расширения НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:08
Армия и оружие
Более 1000 мотострелков ЦВО подняты по тревоге в рамках учения в Алтайском крае
Подразделения мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Алтайском крае, в рамках тактического учения подняты по тревоге.
Обновлено в 11:27
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
Экономика
Петербургская биржа приостановила торги из-за проверки в дата-центре
"Подтверждаем факт проведения проверки правоохранительными органами в помещении дата-центра, где, в том числе, расположены наши сервера", - заявил представитель биржи РИА Новости.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3
На полуострове Крым разместили дальние бомбардировщики Ту-22М3.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Трамп отдал часть своей зарплаты Министерству нацбезопасности США
Трамп отметил, что пресса не любит писать подобные вещи, но он всегда отдает свою зарплату в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года.
Обновлено в 02:26
Авто
«Яндекс» договорился с Hyundai о разработке беспилотных автомобилей
«Яндекс» и производитель автокомпонентов Hyundai Mobis подписали соглашение о планах создать программно-аппаратный комплекс для беспилотных автомобилей.
Обновлено в 06:42
Политика
Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд решил, что ВЦКП незаконно задерживает перевод денег горожан за ЖКУ
Арбитраж встал на сторону Управления Федеральной Антимонопольной службы в споре с центром В Санкт-Петербурге суд вынес решение по делу об удержании платежей горожан на счетах ВЦКП, передает Neva.Today.
Обновлено в 08:45
Здоровье
В Коми на карантин по гриппу продолжают закрывать школы и детсады
На прошедшей неделе, по данным вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Коми, среди населения циркулировали, в основном, респираторные вирусы, также определяются вирусы гриппа А (H3N2), A(H1N1)pdm09, В. Штамм вируса гриппа А(H3N2) входил в состав всех вакцин, которыми прививали население в прошлом году, что позволило избежать серьезных осложнений.
Обновлено в 04:13
Интернет
Instagram запустил функцию для покупок в приложении
Обновлено в 10:48
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Космос
NASA: над Беринговым морем взорвался метеорит
Специалисты NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем в нескольких сотнях километров от побережья России.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
70-летний юбилей Матвиенко отпразднуют за счет бюджета Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал на портале госзакупок конкурс на проведение мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга" на 2019 год стоимостью 20 млн. рублей.
Обновлено в 10:05
Недвижимость
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58