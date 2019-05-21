Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодииВедомости вчера в 14:09
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Об этом во вторник рассказал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Родители избавляются от вещей Юлии Началовой
Часть вещей Юлии Началовой достанется историку моды Александру Васильеву. Со дня смерти певицы прошло уже почти два месяца.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Молодой любовник терроризировал старушку посланиями на зеркалах ради наследства
В Великобритании 28-летний любовник оставлял на зеркалах пожилой возлюбленной библейские послания, чтобы она вписала его в завещание.
Обновлено в 00:10
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Заводский районный суд Кемерова начал допрос потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», передаёт Интерфакс.
Обновлено в 02:14
Театры
Супруга Боярского официально назначена худруком театра имени Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан во вторник, 21 мая назначена художественным руководителем петербургского академического театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 09:03
Игры
Opera разработала версию браузера для геймеров
Специалисты разработали версию браузера для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
Савченко рассказала о страхе и несчастии в глазах украинских политиков
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, когда она видела «страх и несчастие» в глазах украинских политиков.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Daily Express увидела в закупках золота Россией «плохой знак» для мира
Россия увеличивала свой золотой запас на протяжении долгого времени, однако в первом квартале 2019 года его уровень достиг рекордного значения за шесть лет, пишет британская газета Daily Express со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 01:52
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в финальной серии Востока с «Милуоки»
Крис Миддлтон стал автором 30 очков в этом матче. Эта победа позволила «Рэпторс» сравнять счет в серии — 2-2.
Обновлено в 01:28
Здоровье
В Крыму и Севастополе с начала года корью заболели 156 человек
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировали 156 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Обновлено вчера в 07:21
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta, как планируется, появится в продаже в декабре и будет стоить от 450 тысяч рублей, сообщил РИА Новости гендиректор одноименной компании Денис Щуровский.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Сухуме оппозиция потребовала перенести выборы президента Абхазии
Митинг с требованием перенести на осень выборы президента Абхазии провела оппозиция в Сухуме, передает Sputnik.
Обновлено 20 мая в 22:51
Политика
В КНДР считают бывшего вице-президента США Байдена слабоумным
Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, в Северной Корее считают бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена весьма недалеким человеком за его критические высказывания в адрес Ким Чен Ына и других высокопоставленных чиновников страны.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Nation News писало, что после скандального развода Ксения Собчак и Максим Виторган практически не общаются.
Обновлено в 02:50
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
США поставили Турции ультиматум из-за покупки российских C-400
США требуют, чтобы Турция отказалась от закупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в течение двух недель.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий
Недалеко от польского Люблина в районе Войцехов прошел сильный смерч. Стихия привела к разрушению 120 зданий, в том числе 42 жилых домов.
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
На Кубани в результате ДТП погиб человек
Один человек погиб, трое, в числе которых и малолетний ребенок, получили травмы и госпитализированы в результате автоаварии под Горячим Ключом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский потребовал срочно созвать Раду
Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал в среду, 22 мая, провести внеочередное собрание парламента.
Обновлено вчера в 11:23