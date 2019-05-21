Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодииВедомости 14:09

Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Об этом во вторник рассказал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский.

Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии

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