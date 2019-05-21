Финансы
Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодииВедомости вчера в 14:09
Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Об этом во вторник рассказал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика
Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии
«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Общество
Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выводы о предстоящем лете, основанные на данных о весенней погоде, нельзя считать научно обоснованными.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Армия и оружие
В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью
Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Игорь Николаев умилил поклонников видео с дочерью-гонщицей
Певец и композитор Игорь Николаев любит рассказывать об успехах своей младшей дочери Вероники в соцсетях.
Обновлено в 02:28
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Механизм продажи билетов в Большой театр имеет недостатки – СП РФ
Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением
Телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию, о чем сообщила на своей странице в сети Instagram.
Обновлено вчера в 06:33
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В «Сколково» произошел разлив брома
В одной из лабораторий московского инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, пострадал как минимум один человек.
Обновлено в 04:33
Политика
Турция снизила пошлины на американские товары
Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга
Малыша нашли 21 мая местные жители в одном из домов Красного Села (город в составе Петербурга).
Обновлено в 03:16
Политика
Снижение протестов связали с эффективностью работы Кремля
Протестная активность станет одним из критериев оценки эффективности работы внутриполитического блока администрации президента, который курирует первый замлавы ведомства Сергей Кириенко.
Обновлено в 02:26
Общество
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию
Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Общество
Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян
Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Кино
Писатель Джордж Мартин оценил завершение «Игры престолов»
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин в своем блоге прокомментировал завершение «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:41
Технологии
Полицейские тестируют камеры с распознаванием лиц
Технология уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46