Финансы

Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодииВедомости вчера в 14:09

Минфин может снизить предложение ОФЗ во втором полугодии из-за того, что уже перевыполнил план по привлечению в первом. Об этом во вторник рассказал руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский.
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АК БАРС Финанс: Минфин может снизить объем предложения госбумаг

Finam.Ru04:06

Минфин предложит облигации двух выпусков в среду

News.ruвчера в 09:55

Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии

Ведомостивчера в 14:09

В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ

Rambler News Serviceвчера в 11:40

Минфин может снизить объем размещения ОФЗ из-за перевыполнения плана по заимствованиям

ТАССвчера в 11:34

Минфину пора сбавить обороты

ПРАЙМ02:10

Минфин РФ на аукционах 22 мая предложит ОФЗ двух выпусков

Банки.рувчера в 09:18
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Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика

Рокфеллер обогнал нынешних богачей

Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Общество

Гидрометцентр призвал не спешить с выводами о лете из-за теплой весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что выводы о предстоящем лете, основанные на данных о весенней погоде, нельзя считать научно обоснованными.
Обновлено вчера в 22:53
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы Android

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Армия и оружие

В Каспийской флотилии создадут авиационную эскадрилью

Авиационная эскадрилья из самолетов Бе-200 и вертолетов Ми-14 создается в составе Каспийской флотилии, сообщил РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Турция направила в Россию военных для обучения работе с ЗРК С-400

Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Игорь Николаев умилил поклонников видео с дочерью-гонщицей

Певец и композитор Игорь Николаев любит рассказывать об успехах своей младшей дочери Вероники в соцсетях.
Обновлено в 02:28
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Обновлено в 02:31
Экономика

Механизм продажи билетов в Большой театр имеет недостатки – СП РФ

Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки.
Обновлено в 04:32
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Обновлено вчера в 17:09
Политика

Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского

Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах из-за проблем со зрением

Телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию, о чем сообщила на своей странице в сети Instagram.
Обновлено вчера в 06:33
Хоккей

Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира

Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В «Сколково» произошел разлив брома

В одной из лабораторий московского инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, пострадал как минимум один человек.
Обновлено в 04:33
Политика

Турция снизила пошлины на американские товары

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан заявила, что турецкая сторона вдвое снизила пошлины на 22 вида товаров, импортируемых из США.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Грунт провалился в центре Москвы

Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга

Малыша нашли 21 мая местные жители в одном из домов Красного Села (город в составе Петербурга).
Обновлено в 03:16
Политика

Снижение протестов связали с эффективностью работы Кремля

Протестная активность станет одним из критериев оценки эффективности работы внутриполитического блока администрации президента, который курирует первый замлавы ведомства Сергей Кириенко.
Обновлено в 02:26
Общество

Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам

При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим медицинских документам через личный кабинет на сайте госуслуг.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Общество

Аналитики назвали самых желанных соседей для россиян

Меньше всего россиянам хотелось бы жить по соседству с членами религиозной секты (49 пунктов), гомосексуальной парой (69 пунктов) и неблагополучной семьей (77 пунктов), следует из материалов «Левада-Центра».
Обновлено в 04:23
Кино

Писатель Джордж Мартин оценил завершение «Игры престолов»

Американский писатель-фантаст Джордж Мартин в своем блоге прокомментировал завершение «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:41
Технологии

Полицейские тестируют камеры с распознаванием лиц

Технология уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Хоккей

Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 22:46
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