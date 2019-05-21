Экономика

Минфин может снизить объем размещения ОФЗТАСС вчера в 11:50

Минфин РФ может снизить объем размещения облигаций федерального займа во II полугодии этого года в связи с перевыполнением плана по заимствованиям. Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
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Минфин РФ может снизить объем предложения ОФЗ, вернуться к определению лимитов

Financial Oneвчера в 11:44

Минфин вернется к практике аукционов ОФЗ с лимитом предложения

Profinance.ruвчера в 13:14

Минфин может снизить объем размещения ОФЗ

ТАССвчера в 11:50

Минфин РФ допускает использование лимитных аукционов ОФЗ во II полугодии

ПРАЙМвчера в 11:26

В Минфине допустили снижение объема предложения ОФЗ

Rambler News Serviceвчера в 11:40

Минфин РФ на фоне ускоренного выполнения плана по размещению ОФЗ может снизить объем предложения

Финмаркетвчера в 11:27

Минфин может сократить продажу ОФЗ во втором полугодии

Ведомостивчера в 14:09
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Обновлено в 06:47
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика

Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Кино

Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет

Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Футбол

«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника

Обновлено в 07:23
Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Наука

Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Обновлено в 04:47
Политика

Порошенко обвинили на Украине в госизмене

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году

Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты

Huawei заменит Android собственной операционной системой

Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились

Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Технологии

Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств

В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Гаджеты

Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой

В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Авто

Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин

Эксперты составили перечень авто, которые вызывают наибольший интерес у женщин.
Обновлено в 03:01
Общество

Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок

Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками

Обновлено в 07:22
Происшествия

Начался допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:14
Игры

Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess

Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Общество

В Москве объявлен желтый уровень опасности

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Боевая авиация уничтожает бронетехнику «врага»: кадры учений на Урале

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, в ходе учения нанесли бомбовый удар на авиационном полигоне в Курганской области.
Обновлено в 05:43
Хоккей

ХК «Автомобилист» подписал контракт с канадским нападающим Холландом

"Односторонний контракт рассчитан на два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика

Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
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