Экономика
Минфин может снизить объем размещения ОФЗТАСС вчера в 11:50
Минфин РФ может снизить объем размещения облигаций федерального займа во II полугодии этого года в связи с перевыполнением плана по заимствованиям. Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин РФ может снизить объем предложения ОФЗ, вернуться к определению лимитов
Financial Oneвчера в 11:44
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Наука
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Huawei заменит Android собственной операционной системой
Китайская компания Huawei заменит Android на своих мобильных устройствах собственной операционной системой (ОС) Hongmeng, передает ФБА «Экономика сегодня».
Обновлено вчера в 05:01
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Экс-супруги выглядели на публике очень счастливыми. Екатерина Климова и Игорь Петренко провели вчерашний день вместе.
Обновлено в 03:00
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Гаджеты
Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Авто
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Эксперты составили перечень авто, которые вызывают наибольший интерес у женщин.
Обновлено в 03:01
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
16 мая министерство торговли США добавило телекоммуникационную компанию Huawei и 70 ее филиалов в черный список.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Игры
Valve сделает свою версию игры Dota Auto Chess
Компания Valve заявила, что работает над отдельной версией игры Dota Auto Chess.
Обновлено в 01:15
Общество
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Синоптики объявили желтый уровень опасности в Москве на 23 мая.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Боевая авиация уничтожает бронетехнику «врага»: кадры учений на Урале
Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и фронтовые бомбардировщики Су-24 авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, в ходе учения нанесли бомбовый удар на авиационном полигоне в Курганской области.
Обновлено в 05:43
Хоккей
ХК «Автомобилист» подписал контракт с канадским нападающим Холландом
"Односторонний контракт рассчитан на два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:33
Политика
Опрос: более 70% украинцев поддерживают роспуск Рады
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины поддерживают роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15