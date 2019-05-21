Финансы
Минфин может снизить объем размещения ОФЗТАСС вчера в 11:50
Минфин РФ может снизить объем размещения облигаций федерального займа во II полугодии этого года в связи с перевыполнением плана по заимствованиям. Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Общество
Prada отказывается от использования меха
Обновлено в 10:00
Космос
Космические полеты могут разрушать суставы космонавтов
Космические полеты могут повреждать суставы космонавтов, как показало исследование.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Поджигателя церкви в Карелии хотят принудительно лечить
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский назначил главу «Слуги народа» первым замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии «Слуга народа» Ивана Баканова на должность первого замглавы Службы безопасности страны.
Обновлено в 06:30
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Здоровье
В Хабаровске планируют построить медицинский центр за миллиард рублей
Крупный медицинский центр "Академия здоровья" стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется построить в Хабаровске к апрелю 2020 года с участием средств инвесторов из Южной Кореи, сообщил на пресс-конференции в среду мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Космос
Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны
При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
Обновлено в 00:45
Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась в романе с Димой Биланом
Рудковская сотрудничает с Биланом с 2005 года. После рождения сына у Яны и Евгения певец стал крестным отцом ребенка.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено в 12:06
Недвижимость
Честный дом: Страхование жилья: новая потребность или ненужная роскошь?
Как отмечает руководитель управления по страхованию имущества СК "Сбербанк страхование" Валерия Юрова, благодаря новому закону, если при чрезвычайной ситуации жилье получит повреждение, граждане, которые ответственно подходят к защите своего имущества и застраховали жилье, смогут претендовать на компенсацию от страховой компании и на финансовую помощь государства.
Обновлено в 11:50
Кино
Появились кадры и фото со съёмок новых «Звёздных войн»
Фильм выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.
Обновлено в 11:07
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Транспорт
Участок голубой ветки московского метро закроют на выходные
Для пассажиров пустят бесплатные автобусы. В обычном режиме голубая ветка возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 5:30.
Обновлено в 11:12
Футбол
37-летний Кабальеро продлил контракт с «Челси»
Голкипер Вилли Кабальеро продолжит сотрудничество с "Челси". Стороны заключили новое соглашение до лета 2020 года.
Обновлено в 11:04
Общество
Новые стандарты качества ООО «МСК-НТ»: контроль вывоза ТКО в онлайн-режиме
Генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая отметила, что основными вопросами, интересующих жителей, являются предоставление скидок и перерасчет платы за вывоз отходов.
Обновлено в 12:08
Политика
Начальник управления Госохраны Украины ушёл в отставку
Обновлено в 11:46
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Адвокаты надеются, что сестер Хачатурян оправдают
Экспертизы подтвердили, что сестры Хачатурян, убившие своего отца, действовали в рамках необходимой обороны, а сам отец неоднократно совершал в отношении их преступления сексуального характера, поэтому девушек стоит оправдать и посмертно возбудить уголовное дело против Михаила Хачатуряна, заявили журналистам адвокаты сестер.
Обновлено в 11:34
Авто
Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera
Экстремальная двухдверка Aston Martin DBS Superleggera получила тематическую версию, посвященную 50-летнему юбилею фильма о Джеймсе Бонде «На секретной службе Её Величества» (1969).
Обновлено в 06:15
Происшествия
Возгорание произошло в трамвае на юго-западе Москвы
Инцидент произошел на Большой Черемушкинской улице в среду, 22 мая.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Травмированного Купера застукали вместе с Шейк
Обновлено в 10:55