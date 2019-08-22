Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасльТАСС 00:26
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
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Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.Коммерсантъвчера в 19:00
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Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Кино
Эзра Миллер сообщил новую информацию о кинокомиксе «Флэш»
Актер Эзра Миллер в очередном интервью журналистам заявил, что кинокомикс «Флэш» с его участием точно выйдет на экраны.
Обновлено в 03:28
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
Эрдоган хочет обсудить с Путиным нападение на конвой в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нападение на турецкий военный конвой в сирийском Идлибе.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Общество
Москвичи смогут обменять мусор на билеты в театр
У горожан появится возможность обменять бытовые отходы, пригодные для переработки, на посещение, театра, кинотеатра, музея или концертного зала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:42
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг актеров, которые за год получили самые большие гонорары: учитывался их доход за период с июня 2018-го по июнь 2019 года.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Политика
Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань
Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Футбол
Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
Эксперты назвали возраст самых недисциплинированных заемщиков МФО
«На втором месте — заемщики в возрасте 35–40 лет (17,9%), замыкает тройку лидеров категория 31–34 года (16,4%)»,— приводит «РИА Новости» выдержку из исследования.
Обновлено вчера в 23:27
Интернет
Google, Intel и Microsoft создают новый консорциум для защиты данных
Компании Google, Intel и Microsoft создадут консорциум, в рамках которого они будут заниматься решением вопроса безопасности.
Обновлено в 02:48
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43