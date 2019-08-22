Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.

с чего всё началось

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

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