Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось
«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.Коммерсантъвчера в 19:00
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Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
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Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
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Над Донецком подняли российский флаг
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В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
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Политика
Захарова прокомментировала планы США разместить ракеты в АТР
Россия при поддержке Китая запросила проведение брифинга в Совете Безопасности ООН из-за планов США по разработке и развертыванию ракет средней дальности наземного базирования, последние действия США и планы разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) создают угрозу международной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
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Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
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Галямину арестовали еще на 10 суток
Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Петербурге из-за пожара на теплоходе погиб человек
22 августа утром Санкт-Петербурге загорелся круизный теплоход "Петр Чайковский", погиб один человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:22
Здоровье
На курском свинокомплексе из-за АЧС уничтожат более 2500 свиней
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия
Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге
Обновлено в 03:05
Гаджеты
Марка Mi Mix больше не принадлежит Xiaomi
Китайская компания Xiaomi не сможет больше выпускать смартфоны под торговой маркой Mix. Об этом пишет RNS со ссылкой на инсайдера.
Обновлено в 04:00
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Голикова в Казани: Идея WorldSkills увлекла российскую молодежь
Российская молодежь активно продвигает движение WorldSkills.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Премьер Польши выступил за создание новой базы НАТО в стране
Польша нуждается в новой долгосрочной базе НАТО на своей территории, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью медиагруппе Funke.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Общество
В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14
Футбол
Голкипер ЦСКА продолжит карьеру в «СКА-Хабаровске»
Агент вратаря Георгия Кырнаца Алексей Сафонов заявил, что его клиент переходит из московского ЦСКА в "СКА-Хабаровск".
Обновлено в 06:23