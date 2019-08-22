Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасльТАСС 00:26

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение. Об этом сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.
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