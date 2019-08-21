Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»Ведомости вчера в 09:37

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров. С развитием Приобского месторождения связано развитие крупнейшего актива госкомпании – «Юганскнефтегаза», сказал Федоров.
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с чего всё началось

За льготы для Приобского месторождения может заплатить вся отрасль

Нефтекомпании считают, что при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча существенно вырастет, что даст положительный эффект для бюджета.
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