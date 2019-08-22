«Роснефть» предлагает предоставить ей десятилетний вычет по НДПИ на 46 млрд руб. в год, «Газпром нефть» — вычет на 13,5 млрд руб. в год с 2020 года. По мнению Минфина, выпадающие доходы от этой меры за десять лет составят 600 млрд руб.

с чего всё началось

Ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за нефть может увеличить Минфин. Кроме того, ведомство собирается установить тариф на попутный нефтяной газ, чтобы компенсировать 600 млрд руб. выпадающих доходов.

Минфин может повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»

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