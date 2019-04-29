Экономика
Минфин может погасить миллиардный долг РосавиацииФедералПресс 04:05
Ранее Шереметьево уже даже подал иск к Минтрансу и Росавиации. Сейчас Федеральное агентство воздушного транспорта обратилось в Минфин с просьбой выделить дополнительные средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия
Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века
Обновлено в 03:11
Футбол
«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона
Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
Музыка
Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»
Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Общество
Названа сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Согласно таблице, появившейся на официальном сайте телеканала, дочь Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 36 тысячи 428 голосов путем телефонных звонков.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Названы дни репетиций военного парада на площади Куйбышева
9 мая почти в 29 городах России пройдут военные парады, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:23
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Энергетика
Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России
Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть
Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Политика
Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Политика
Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса
Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Общество
Тамбов назвали одним из самых бедных городов России
Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Из-за наводнений в Индонезии погибли более 30 человек
Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стал уже 31 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 04:55
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года
Обновлено в 01:55
Общество
Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга
В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Общество
Столичным застройщикам разрешили размещать офисы продаж на стройплощадках
"Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Обновлено в 04:25
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Общество
В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Технологии
Tele2 запустил технологию eSim в России
Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»
Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31