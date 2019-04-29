Экономика

Минфин может погасить миллиардный долг РосавиацииФедералПресс 04:05

Ранее Шереметьево уже даже подал иск к Минтрансу и Росавиации. Сейчас Федеральное агентство воздушного транспорта обратилось в Минфин с просьбой выделить дополнительные средства на погашение долга государства перед операторами аэропорта.
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Минфин может погасить миллиардный долг Росавиации

ФедералПресс04:05

Росавиация попросила у Министерства финансов деньги на погашение долгов перед аэропортами

Эхо Москвы01:31

Росавиация попросила у Минфина деньги на погашение долгов перед аэропортами

Ведомостивчера в 20:40

Госавиацию просят заплатить за взлет

Коммерсантъвчера в 17:50
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Происшествия

Петербуржец заявил о краже у него иконы XVII века

Обновлено в 03:11
Футбол

«Милан» решил не увольнять Гаттузо до конца сезона

Руководство «Милана» приняло решение оставить Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 05:05
Музыка

Микелла Абрамова, дочь Алсу, победила в шоу «Голос. Дети»

Напомним, что 10-летнюю Микеллу Абрамову после этапа «слепых прослушиваний» выбрала к себе в команду Светлана Лобода.
Обновлено 26 апреля в 23:56
Общество

Названа сумма, заплаченная за победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

Согласно таблице, появившейся на официальном сайте телеканала, дочь Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч 23 голоса через смс-сообщения и 36 тысячи 428 голосов путем телефонных звонков.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Женщина, которую с коляской сбил автомобиль в Казани, была пьяна

Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Названы дни репетиций военного парада на площади Куйбышева

9 мая почти в 29 городах России пройдут военные парады, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:23
Политика

Глава города Орска Андрей Одинцов подал заявление об отставке

Обновлено в 04:29
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
Политика

Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Энергетика

Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России

Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть

Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Политика

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Политика

Украинский министр Рева продолжил оскорблять пенсионеров Донбасса

Министр социальной политики Украины Рева заявил, что пенсии можно платить не всем жителям Донбасса, назвав их "негодяями".
Обновлено в 03:40
Общество

Тамбов назвали одним из самых бедных городов России

Рейтинг бедных городов сформирован по результатам соцопроса в 24 городах России Эксперты агентства ZOOM MARKET провели соцопрос и выяснили, жители каких городов России считают себя самыми бедными.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Из-за наводнений в Индонезии погибли более 30 человек

Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стал уже 31 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено в 04:55
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года

Обновлено в 01:55
Общество

Норвежские рыбаки нашли белуху с оборудованием из Петербурга

В Норвегии рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro. На технике заметили надпись «оборудование Санкт-Петербурга».
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, сообщила, что в аварии, в которую она попала в конце апреля, ей удалось уцелеть благодаря ремням безопасности.
Обновлено в 04:09
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено 27 апреля в 05:49
Общество

Столичным застройщикам разрешили размещать офисы продаж на стройплощадках

"Правительство Москвы приняло решение пойти навстречу компаниям-застройщикам, разрешив размещение подобных некапитальных сооружений на стройплощадках", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Обновлено в 04:25
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Общество

В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Технологии

Tele2 запустил технологию eSim в России

Оператор Tele2 запустил в России технологию eSim, которая позволяет подключаться к сетям мобильных операторов без физической сим-карты.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Суд признал отца полковника Захарченко виновным в растрате

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «Слезы душат, душа болит»

Лариса Андреевна поздравила поклонников с Воскресением Христовым, но на вопрос пользователя, пекла ли телезвезда кулич, Гузеева честно ответила, что ничего не может делать из-за мыслей о родственнице.
Обновлено в 04:30
Транспорт

В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов

Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
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