Финансы
Минфин купит валюту на 231 млрд рублейNews.ru 05:30
Минфин России планирует направить на покупку валюты 231 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Операции будут проводиться в период с 5 июля по 6 августа, а ежедневный объём средств, направляемых на покупку валюты, составит 10 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Политика
Путин отправил Шойгу в Североморск для расследования гибели моряков
Лично отправиться в Североморск на базу Военно-морского флота для расследования гибели моряков-подводников попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу президент России Владимир Путин 2 июля в ходе экстренного совещания в Кремле.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено вчера в 04:53
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Обновлено в 03:37
Авто
Продажи автомобилей компании Haval в июне выросли в 4,4 раза
Российские дилеры китайской компании Haval в июне 2019 года продали 725 авто, что в 4,4 раза больше по сравнению с июнем 2018 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Компания Reanult представила новое поколение кроссовера Captur для европейского рынка.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Спорт
Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU
Обновлено в 05:11
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Спорт
WADA открыла 43 новых дела против российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) открыло 43 дела против российских спортсменов в процессе проверки данных, полученных в московской антидопинговой лаборатории, а также выявило еще 298 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок
«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Тело ребенка обнаружено в квартире в Казани
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту убийства полуторагодовалой девочки, тело ребенка обнаружили в квартире одного из домов в Казани.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Ульяновске ликвидировали пожар на рынке
Причина пожара устанавливается. Ранее в Ульяновске произошло возгорание в двухэтажном ангаре, расположенном на рынке.
Обновлено в 08:32
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Хоккей
Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
Обновлено в 08:00
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В Сети появились имена и фото всех погибших подводников
Обновлено в 08:15
Экономика
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Спартак» представил форму из переработанных бутылок
Обновлено в 07:35
Общество
Самозанятым разрешили хоронить россиян
Организацией похорон смогут заниматься не только сотрудники похоронных организаций и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые россияне.
Обновлено в 04:48