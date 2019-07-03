Финансы
Минфин купит валюту на 231 млрд рублейNews.ru 05:30
Минфин России планирует направить на покупку валюты 231 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Операции будут проводиться в период с 5 июля по 6 августа, а ежедневный объём средств, направляемых на покупку валюты, составит 10 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Футбол
Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал арбитров полуфинального матча Кубка Америки со сборной Бразилии.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Политика
Шойгу рассказал о героических действиях погибших подводников
Обновлено в 05:57
Футбол
Новичок «Атлетико» Феликс вошел в топ-5 самых дорогих футболистов мира
В настоящий момент самым дорогим футболистом мира является Неймар, перешедший из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро.
Обновлено в 16:29
Кино
Певица Хэлли Бэйли сыграет Ариэль в экранизации «Русалочки»
Обновлено в 16:58
Общество
Как поднять продажи вашего бизнеса: кейсы и обзор услуг
Основная цель любого бизнеса — увеличение прибыли. Рост дохода компании зависит от многих факторов.
Обновлено в 17:44
Авто
В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка
В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Обновлено в 16:56
Происшествия
СМИ сообщили о ЧП в Минске во время салюта
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Политика
Слуцкий допускает отказ от выплаты долга перед ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не обязана выплачивать долг перед ПАСЕ за период, когда российская делегация не принимала участие в работе Совета Европы.
Обновлено в 10:54
Наука
Короткие физические упражнения улучшают функции мозга
Обновлено в 04:34
Футбол
Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:55
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено в 14:52
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено в 05:19
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Трое детей пострадали в ДТП в Ленобласти
Как стало известно РЕН ТВ, в результате столкновения Renault Sandero и Chevrolet Orlando пострадали 5-месячный ребенок и дети 2 и 10 лет.
Обновлено в 15:29