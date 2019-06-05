Финансы

Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублейРоссийская газета 05:20

Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Операции по покупке валюте будут проводиться на открытом рынке с 7 июня 4 июля.
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Чемодан Минфина. Российские власти потратят ₽310,3 млрд на скупку валюты

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