Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
REGNUM
вчера в 15:59

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.
REGNUMвчера в 15:59
с чего всё началось

Как минимум вино: государство хочет регулировать цены на этот напиток

В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Государство оставило лазейку для фальсификата: о минимальной цене на вино

REGNUM06:17

Минфин не планирует вводить минимальную розничную цену на вино

Коммерсантъ06:37

Минфин отказался устанавливать минимальные цены на вино

РБК05:20

Эксперты назвали дешевый импорт главным препятствием для роста российского виноделия

ТАСС08:16

Минфин опроверг планы по установке минимальных цен на вино в 2019 году

Rambler News Service04:30

Минфин отказался от введения минимальной цены на вино

Известия04:56

Для вина введут минимальную цену

URA.Ruвчера в 19:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

Обновлено в 03:01
Экономика

Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров

Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Марат Башаров снова избил свою жену

Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Под Петербургом поезд протаранил маршрутку

Обновлено в 07:38
Общество

Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами

Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено в 05:17
Политика

Политолог Ковтун объяснил, как он оказался в базе данных «Миротворца»

Обновлено в 06:56
Политика

Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским

Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.
Обновлено в 02:01
Экономика

В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.
Обновлено в 07:39
Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году

Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин поздравил новых губернаторов с победой на прошедших выборах

Обновлено в 07:36
Культура

Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка»

Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.
Обновлено в 04:11
Политика

Подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие на Донбассе

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, сообщил журналистам официальный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.
Обновлено в 07:22
Общество

Минтруд предупредил о массовых увольнениях в 2019 году

В Министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают в начале 2019 года массовые увольнения россиян, занятых в банках и других финансовых организациях, сфере транспортных услуг, а также производстве электрооборудования или машин.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров

Правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров.
Обновлено в 06:51
Кино

Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя»

Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Испытания «Авангарда» подтвердили, что он может развить скорость в 27 Махов

Последние испытания комплекса "Авангард" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
Обновлено в 07:22
Спорт

Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.
Обновлено в 08:05
Политика

Порошенко получил 20 млн долларов прибыли от Roshen

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году получил от компании Rothschild Trust около 20 миллионов долларов дивидендов (556,7 миллионов гривен).
Обновлено в 05:51
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Обновлено вчера в 12:03
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Лолита объяснила свое высказывание об «украинском Крыме»

Обновлено в 05:48
Экономика

Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло

В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».
Обновлено вчера в 22:26
Футбол

Промес хочет вернуться в «Спартак»

Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:05
Экономика

Экономисты ВШЭ предупредили о недостаточном росте зарплат в 2019 году

Оборот розничной торговли за январь—ноябрь составил 2,6%, что превышает результаты 2017 года (+1,3%). «Рост реальных расходов на фоне замедления темпа роста реальных располагаемых доходов поддерживается снижением сбережений и ростом кредитования населения», — указывает Мисихина.
Обновлено в 06:12
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Происшествия

После обысков в «Красном и Белом» завели дело

Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» по всей стране связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.
Обновлено в 05:15
Футбол

Матч Кокорина и Мамаева с сотрудниками «Бутырки» не состоится

Ранее о возможности проведения футбольного матча в СИЗО «Бутырка», где находятся арестованные спортсмены, сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Движение «За права человека» лишилось президентского гранта

Общероссийское движение "За права человека" в 2019 году не получит президентский грант, сообщил РИА Новости глава организации Лев Пономарев, рассказав, как пытается решать возникшие финансовые трудности.
Обновлено в 04:23
Главное