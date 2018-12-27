В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.

с чего всё началось

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

Экономика Экономика Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Происшествия Происшествия Под Петербургом поезд протаранил маршрутку

Общество Общество Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Политика Политика Лолита призналась, что Крым для нее останется украинским Певица Лолита Милявская в интервью каналу Крючок TV призналась, что Крым для нее остается украинским.

Экономика Экономика В правительстве заявили о готовности к индексации пенсий с 1 января С 1 января 2019 года в России начнется постепенное повышение пенсионного возраста — в итоге для мужчин он составит 65 лет, для женщин — 60.

Экономика Экономика Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия».

Экономика Экономика Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.

Политика Политика Путин поздравил новых губернаторов с победой на прошедших выборах

Культура Культура Телеканал «Пятница» прокомментировал закрытие шоу «Орел и решка» Информация о закрытии трэвел-шоу «Орел и решка» не соотвествует действительности, заявила представитель телеканала «Пятница» Наталья Абрамочкина.

Политика Политика Подгруппа по безопасности согласовала новогоднее перемирие на Донбассе Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Украине согласовала режим прекращения огня на Донбассе с 00:01 29 декабря, сообщил журналистам официальный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в рабочей группе по вопросам безопасности Алексей Никоноров.

Общество Общество Минтруд предупредил о массовых увольнениях в 2019 году В Министерстве труда и социальной защиты РФ ожидают в начале 2019 года массовые увольнения россиян, занятых в банках и других финансовых организациях, сфере транспортных услуг, а также производстве электрооборудования или машин.

Политика Политика На Украине расширили список запрещённых к ввозу российских товаров Правительство Украины расширило список запрещённых к ввозу на территорию страны российских товаров.

Кино Кино Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.

Армия и оружие Армия и оружие Россия ответит в случае ядерного удара, заявил разработчик «Тополя» Ядерный удар по России сегодня "гарантированно" не останется безнаказанным, заявил генконструктор Московского института теплотехники, разработавшего такие стратегические ракеты, как "Пионер" (уничтожены в рамках ДРСМД) и "Тополь", Юрий Соломонов.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания «Авангарда» подтвердили, что он может развить скорость в 27 Махов Последние испытания комплекса "Авангард" подтвердили его способность развивать скорость в 27 Махов, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Спорт Спорт Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.

Политика Политика Порошенко получил 20 млн долларов прибыли от Roshen Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году получил от компании Rothschild Trust около 20 миллионов долларов дивидендов (556,7 миллионов гривен).

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Кино Кино Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.

Экономика Экономика Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».

Футбол Футбол Промес хочет вернуться в «Спартак» Полузащитник "Севильи" голландец Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Экономика Экономисты ВШЭ предупредили о недостаточном росте зарплат в 2019 году Оборот розничной торговли за январь—ноябрь составил 2,6%, что превышает результаты 2017 года (+1,3%). «Рост реальных расходов на фоне замедления темпа роста реальных располагаемых доходов поддерживается снижением сбережений и ростом кредитования населения», — указывает Мисихина.

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье» В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.

Происшествия Происшествия После обысков в «Красном и Белом» завели дело Обыски в офисах и на складах компании «Красное и Белое» по всей стране связаны с уголовным делом о налоговом преступлении.

Футбол Футбол Матч Кокорина и Мамаева с сотрудниками «Бутырки» не состоится Ранее о возможности проведения футбольного матча в СИЗО «Бутырка», где находятся арестованные спортсмены, сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.