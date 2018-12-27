Экономика
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
Минфин хочет установить минимальную цену на вина в РоссииREGNUMвчера в 15:59
В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.
REGNUMвчера в 15:59
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с чего всё началось
В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.Известиявчера в 16:01
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