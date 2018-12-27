Экономика

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России
REGNUM
вчера в 15:59

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.
REGNUMвчера в 15:59
с чего всё началось

Как минимум вино: государство хочет регулировать цены на этот напиток

В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.
Известиявчера в 16:01

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Для вина в России хотят установить минимальную цену

Уралинформбюро00:12

Как минимум вино: государство хочет регулировать цены на этот напиток

Известиявчера в 16:01

Минфин планирует установить минимальную цену на вино

РЕН ТВвчера в 20:22

Правительство намерено регулировать цены на вино и винные напитки

Говорит Москвавчера в 23:18

Для вина введут минимальную цену

URA.Ruвчера в 19:57

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

REGNUMвчера в 15:59

Минфин решил установить минимальную розничную цену на вино

Вечерняя Москвавчера в 22:17
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Космос

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Минтруд рассказал, кого могут сократить в 2019 году

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году, по прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В компании «Красное и Белое» проходят обыски

В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие

На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине

Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Появилось видео запуска ракеты «Авангард»

СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В Японии повешены двое осужденных преступников

Двое осужденных преступников были повешены в четверг в Японии в тюрьме города Осака по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы.
Обновлено вчера в 20:39
Здоровье

Минздрав подтвердил планы запретить продажу табака после 2050 года

Минздрав РФ подтвердил планы рассмотреть вопрос о возможности последовательного выведения табака с рынка после 2050 года, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено вчера в 03:01
Технологии

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт Telegram

Поисковая система «Яндекс» удалила из выдачи ссылку на официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org.
Обновлено вчера в 21:54
Кино

Умер актер Дмитрий Матвеев, озвучивший Сталлоне и Гибсона

Во вторник в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев.
Обновлено вчера в 19:54
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 4%

Обновлено вчера в 11:37
Общество

МВД предложило внести изменения в российские паспорта

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие

Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии

Президент США Дональд Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 20:17
Хоккей

Сборная Канады разгромила Данию на старте МЧМ-2019

Обновлено вчера в 23:37
Политика

Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии

Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

В Костромской области при пожаре погибли дети

Обновлено вчера в 22:16
Политика

Бутина пожаловалась на холод в одиночной камере

Мария Бутина пожаловалась на холод в камере — ей до сих пор не включили отопление, говорится в сообщении пресс-службы посольства в США.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Трамп волновался за безопасность визита в Ирак

Американский президент Дональд Трамп признал, что волновался за безопасность своего неожиданного визита в Ирак, где он встретился с американскими военнослужащими, сообщает AFP.
Обновлено вчера в 19:47
Общество

В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

На строящейся станции «Театральная» (желтая ветка) Санкт-Петербургского метрополитена собрались около 30 рабочих, которые 26 декабря объявили голодовку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье»

В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.
Обновлено в 00:00
Политика

New York Times рассказала, как Трамп «откосил» от армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии и отправки во Вьетнам благодаря справке с поддельным диагнозом, пишет New York Times.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по окрестностям Дамаска

"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", - заявил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия

В Челябинске водители компании «Красное и Белое» ночевали за рулем

В ходе обысков на челябинском складе компании «Красное и Белое» силовики заставили водителей предприятия ночевать в машинах на морозе.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

Трамп: США больше не могут быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ирак заявил, что Вашингтон не может оставаться мировым жандармом.
Обновлено вчера в 23:48
Общество

Названы самые странные и смешные поисковые запросы россиян в 2018 году

«Яндекс» опубликовал подборку самых нелепых и смешных поисковых запросов россиян за 2018 год.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол

Следствие по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева завершено

Вице-президент гильдии российских адвокатов Татьяна Стукалова, представляющая интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявила, что предварительное расследование по их делу завершено.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

В Индонезии перенесли маршруты полетов из района вулкана Кракатау

Индонезийские авиационные власти приняли решение об изменении маршрутов пролетов самолетов в районе извергающегося вулкана Кракатау, перенаправляя лайнеры в безопасные зоны, сообщило государственное агентство управления авиационным движением AirNav .
Обновлено вчера в 23:52
Общество

Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга

Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга стартует 27 декабря, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено вчера в 22:24
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