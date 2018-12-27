В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.

с чего всё началось

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

Космос Космос Ракета «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Восточный Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с Восточного в 05:07 мск.

Общество Общество Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.

Кино Кино Скончался актер и мастер дубляжа Дмитрий Матвеев Российский актер Дмитрий Матвеев скончался в возрасте 65 лет. Об этом в Facebook сообщил его друг Олег Хартулари.

Происшествия Происшествия Стала известна личность подозреваемого в убийстве таксиста в Москве Стала известна личность подозреваемого в убийстве таксиста в Москве.

Энергетика Энергетика Нефть Brent поднялась выше $52 за баррель

Экономика Экономика Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».

Армия и оружие Армия и оружие На Украине заявили о захвате «серой зоны» в Донбассе Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.

Происшествия Происшествия В Японии казнили двух боссов якудза

Финансы Финансы Dow Jones вырос более чем на 1000 пунктов Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию биржи вырос на 1086 пунктов или на 4,98% и достиг отметки 22878,45.

Происшествия Происшествия Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить все уголовные дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры в Москве.

Происшествия Происшествия В Германии недовольный подарками на Рождество мальчик вызвал полицию

Общество Общество В Роскачестве рассказали, как выбрать лучшие ингредиенты для «оливье» В Роскачестве напомнили о результатах исследований ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье" и рассказали, как их правильно выбрать.

Происшествия Происшествия На оранжевой линии московского метро произошел сбой

Политика Политика Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине Журналист австрийского телеканала ORF на Украине Кристиан Вершюц попросил австрийское правительство о помощи, заявив, что опасается за свою жизнь на Украине и пожаловался, что власти в этой стране чинят препятствия для работы.

Политика Политика Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак Американский лидер Дональд Трамп впервые прибыл с визитом в Ирак.

Общество Общество МВД предложило внести изменения в паспорта МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина России, следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Политика Мария Бутина пожаловалась на отсутствие отопления в своей камере Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, пожаловалась отсутствие отопления и холод в своей одиночной камере, сообщает посольство РФ в Facebook.

Общество Общество Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе Совет депутатов Саяногорска в Хакасии лишил некоторых льгот почетных жителей города, одним из которых является предприниматель Олег Дерипаска.

Технологии Технологии «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылку на Telegram До финала противостояния Telegram и органов власти в России еще очень далеко, - ранее констатировал в эфире НСН глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Общество Общество Золотов рассказал о внуке, который учится в Англии Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает его отец.

Происшествия Происшествия Три человека погибли на пожаре в частном доме в Челябинской области Три человека стали жертвами пожара, по предварительным данным, в частном жилом доме в селе Еманжелинка Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей прибыл на авиабазу Рамштайн в Германии.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили голодовку на строящейся станции

Культура Культура Передача «Орел и решка» закрывается Передача о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается.

Политика Политика Золотов обвинил Навального в завышении стоимости его недвижимости Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что не имеет отношения к даче Микояна, о которой шла речь в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Общество Общество В Индонезии изменили маршруты полетов в районе вулкана Кракатау Власти Индонезии изменили маршруты полетов самолетов над районом вулкана Кракатау из-за его активизации.

Политика Политика Трамп: США больше не могут быть мировым полицейским Президент США Дональд Трамп во время визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Соединенные Штаты больше не могут быть мировым полицейским.

Футбол Футбол Матч с сотрудниками СИЗО не состоится – адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, адвокат нападающего Зенита Александра Кокорина, заявила в своем Instagram, что матч между ее клиентом, полузащитником Краснодара Павлом Мамаевым, и сотрудниками СИЗО Бутырка не состоится.