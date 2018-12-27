В 2019 году в России впервые может быть установлена минимальная розничная цена на вино и винные напитки. Минфин сейчас прорабатывает вопрос с бизнес-сообществом, сообщили «Известиям» в ведомстве. Компании уже предоставили в министерство свои предложения.

с чего всё началось

В России в 2019 году может быть установлена минимальная розничная цена на вино и его производные, передаёт 26 декабря газета «Известия». По информации издания, такую инициативу в настоящее время прорабатывает Министерство финансов России совместно с бизнес-сообществом.

Минфин хочет установить минимальную цену на вина в России

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