Экономика
Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкогольКоммерсантъ 03:39
Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
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Политика
На Курилах провели беспрецедентный опрос
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский
Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
Обновлено в 13:37
Политика
Кадыров объяснил причины передачи полномочий премьеру Чечни
Обновлено в 15:16
Политика
Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов
Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Четыре человека погибли в результате стрельбы в США
Ранее сообщалось, что в американском штате Миссисипи в результате стрельбы погибли четыре человека.
Обновлено в 18:46
Финансы
ЦБ создаст реестр сомнительных компаний для банков
Центробанк планирует начать работу над реестром контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.
Обновлено в 15:00
Политика
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки.
Обновлено в 15:58
Происшествия
За смерть дочери от ВИЧ мать приговорили к исправительным работам
Суд в Иркутске признал вину женщины, отказавшейся от терапии для ребенка Ленинский райсуд Иркутска приговорил местную жительницу к году исправительных работ, признав ее виновной в смерти пятимесячной дочери.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Китае рухнул канатный мост с туристами
Туристы проходили по канатному мосту, но на полпути один из них начал прыгать и раскачивать конструкцию.
Обновлено в 16:18
Общество
Калви не имеет жалоб на содержание в карантине в «Матросской тишине»
Адвокат основателя и управляющего инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин рассказал «Интерфаксу», что его подзащитный находится в карантине следственного изолятора N1 Федеральной службы исполнения наказаний («Матросская тишина»).
Обновлено в 13:14
Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено в 09:50
Общество
Умер герой знаменитой фотографии 1945 года «Поцелуй на Таймс-сквер»
Ветеран ВМС США Джордж Мендонса, запечатленный на легендарной фотографии 1945 года "День победы над Японией на Таймс-сквер", ставшей одним из символов завершения Второй мировой войны, скончался в США на 96-м году жизни, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на дочь Мендонсы.
Обновлено в 15:46
Автоспорт
Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым
18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны
Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.
Обновлено в 07:01
Общество
Британская журналистка назвала Москву сверкающим бездушным городом
Британское издание The Times опубликовало статью журналистки Дженис Тернер, которая называется «Москва — сверкающий город, утративший душу».
Обновлено в 15:00
Политика
В Европе отказались от Sukhoi Superjet
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Происшествия
При взрыве в Каире погибли два полицейских
В результате взрыва погибли двое полицейских и террорист. Ранения получили три мирных жителя.
Обновлено в 18:39
Футбол
Поль Погба принес «МЮ» победу над «Челси» в Кубке Англии
Обновлено в 16:25
Происшествия
Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»
В Москве задержана мать 6-летнего мальчика, который всю ночь провел один в огромном заповеднике "Лосиный остров".
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Беременная Меган Маркл прилетела в Нью-Йорк ради вечеринки
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыла в Нью-Йорк для участия в вечеринке, посвященной скорому рождению ее ребенка.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
Завод по производству АК в Венесуэле планируется достроить в 2019 году
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить до конца 2019 года, передает «Интерфакс».
Обновлено в 08:03
Космос
НАСА планирует отправить экспедицию на Марс в середине 2030-х годов
Пилотируемый полет на Марс возможен в середине 2030-х годов, заявил директор Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн.
Обновлено в 18:10
Культура
Друзь уедет в США после скандала с подкупом
Александр Друзь, которого отстранили от участия в съемках ЧГК из-за скандала о подкупе, планирует уехать в американский штат Калифорния.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
Армия США назвала серьезной угрозой русские сорняки
Военные ищут подрядчика, который искоренит чертополох и расторопшу на военных полигонах.
Обновлено в 11:35
Культура
YouTube заблокировал пародию на шоу Первого канала
В YouTube не доступен для просмотра ролик с пародией участников программы «Однажды в России» на ток-шоу Первого канала «Время покажет».
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие
Обновлено вчера в 21:35