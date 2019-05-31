Экономика
Минфин хочет разрешить иностранцам покупать ипотечные ценные бумагиМосковский Комсомолец 04:30
Министерство финансов РФ и Центробанк обсуждают возможность доступа зарубежных инвесторов к ипотечным ценным бумагам. Об этом рассказал замглавы финансового ведомства Алексей Моисеев в рамках съезда Ассоциации банков России.
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Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках съезда Ассоциации банков России.ТАСС04:03
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Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги
Rambler News Service04:38
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