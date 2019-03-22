Экономика

Штрафы за пьяное вождение не повлияют на цену ОСАГО, заявили в МинфинеПарламентская газета 03:12

Минфин исключил неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, сообщил ТАСС замглавы Минфина Алексей Моисеев.
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Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.
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