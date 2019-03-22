Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГОРБК вчера в 16:49

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Политика США намерены поставить Тайваню партию истребителей F-16 Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в конфиденциальном порядке одобрила запрос Тайваня о поставке более 60 американских истребителей F-16 производства компании Lockheed Martin.

Политика Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС.

Политика Пушков назвал США главным похоронщиком международного права Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.

Общество Прокуратура Черногории требует максимального срока для подозреваемых в подготовке путча россиян Спецпрокуратура Черногории потребовала максимально строгого наказания для двух россиян, подозреваемых в подготовке путча осенью 2016 года.

Культура Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры 21 марта в Доме приемов Правительства РФ прошла церемония награждения премиями Правительства Российской Федерации в области культуры за 2018 год.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Энергетика Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий выше прожиточного минимума Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума, сообщается на сайте нижней палаты.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Шоу-бизнес Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.

Кино Актриса Маргарита Жарова умерла «Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.

Общество Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Футбол Черчесов объяснил проигрыш сборной России команде Бельгии Сборная России по футболу уступила в первом отборочном матче чемпионата Европы – 2020 бельгийской команде со счетом 1:3. Российские футболисты сыграли бы «в свою силу», если бы около месяца готовились к игре, считает тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Наука Предсказано катастрофическое подводное извержение Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Авто Skoda представила еще одно умное решение Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.

Политика Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.

Происшествия Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.