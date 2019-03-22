Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГОГоворит Москва 01:31
«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
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с чего всё началось
Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.ТАССвчера в 15:54
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Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО
Коммерсантъвчера в 20:29
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Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность
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Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
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Погба: «Мбаппе и Рэшфорд – это будущее футбола»
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Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%
Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
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Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных
В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
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В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны
В Казахстане полиция разогнала митинги в Астане и Алма-Ате против переименования столицы страны в Нурсултан.
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Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76
Обновлено вчера в 14:16
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика
Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
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Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.
Обновлено в 01:34
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Стас Барецкий: «Шнуров уходит со сцены, чтобы стать отцом»
Барецкий не исключает, что Шнуров продолжит заниматься музыкой, но не так масштабно.
Обновлено 20 марта в 20:22
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Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Общество
Гидрометцентр дал предварительный прогноз на весну и лето 2019 года
Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по сентябрь. Ожидается, что на Урале будет теплее обычного.
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Политика
США ввели санкции против двух компаний из северного Китая
В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских судоходных компаний за оказание помощи Северной Корее в уклонении от санкций, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.
Обновлено в 00:50
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
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В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13