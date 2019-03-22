Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГОГоворит Москва 01:31

«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
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Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.
ТАССвчера в 15:54

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Штрафы за вождение в нетрезвом виде не будут влиять на стоимость ОСАГО

Эхо Москвы02:30

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО

Газета.Ruвчера в 23:08

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

РБКвчера в 16:49

Минфин исключил штрафы за пьяное вождение из факторов, влияющих на цену ОСАГО

Коммерсантъвчера в 20:29

Штрафы за пьяное вождение не будут влиять на цену ОСАГО

ФАНвчера в 16:57

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Ведомостивчера в 22:40

Штрафы за «пьяное» вождение исключили из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО

ТАССвчера в 15:54
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Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Общество

Бывшая жена Грудинина попросила полицию обеспечить ее безопасность

Обновлено вчера в 04:15
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Единоборства

Дана Уайт называет Яна и Магомедшарипова в числе восходящих звезд UFC

Обновлено в 01:45
Происшествия

Boeing потерял контракт на поставку 49 самолетов 737 Max 8 в Индонезию

Индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8. Об этом сообщает новостной портал Detik News со ссылкой на письмо, которое президент Garuda И Густи Нгурах Аскхара Данадипутра направил американскому производителю.
Обновлено в 01:13
Футбол

Погба: «Мбаппе и Рэшфорд – это будущее футбола»

Обновлено вчера в 13:23
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости

Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
Обновлено в 03:17
Экономика

Один из крупнейших производителей угля увеличил чистую прибыль на 40%

Один из крупнейших производителей угля в России «Распадская», входящий в группу Evraz, в 2018 г. увеличил чистую прибыль на 40% по сравнению с 2017 г. — до $448 млн.
Обновлено в 03:58
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество

Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных

В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Политика

В Казахстане полиция разогнала митинги против переименования Астаны

В Казахстане полиция разогнала митинги в Астане и Алма-Ате против переименования столицы страны в Нурсултан.
Обновлено в 03:31
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии

Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Завод сына Рогозина сорвал гособоронзаказ на модернизацию Ил-76

Обновлено вчера в 14:16
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Политика

Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.
Обновлено вчера в 14:10
Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.
Обновлено в 01:34
Политика

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Культура

Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес

Стас Барецкий: «Шнуров уходит со сцены, чтобы стать отцом»

Барецкий не исключает, что Шнуров продолжит заниматься музыкой, но не так масштабно.
Обновлено 20 марта в 20:22
Космос

Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»

Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Общество

Гидрометцентр дал предварительный прогноз на весну и лето 2019 года

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по сентябрь. Ожидается, что на Урале будет теплее обычного.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

США ввели санкции против двух компаний из северного Китая

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских судоходных компаний за оказание помощи Северной Корее в уклонении от санкций, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.
Обновлено в 00:50
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Важное за сутки

В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду

Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
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