Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГОГоворит Москва 01:31

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

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