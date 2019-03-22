Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГОРБК вчера в 16:49

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

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