Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГОРБК вчера в 16:49

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения.

с чего всё началось

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения. Об этом ТАСС заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Политика Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльского банка Bandes Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США внесло в санкционный список по Венесуэле государственный банк Bandes, сообщила пресс-служба ведомства.

Кино Эмилия Кларк перенесла инсульт и три операции на мозге В 2013 году Кларк перенесла вторую операцию на головном мозге, она прошла неудачно и чуть было не убила актрису.

Политика Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Происшествия Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Теннис Касаткина вышла в третий круг турнира в Майами Следующей соперницей Касаткиной станет победительница пары Винус Уильямс Карла Суарес-Наварро.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Футбол Шевченко назвал своего наследника в «Милане» Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем «Милана» Кшиштофе Пентеке.

Общество Текслер озвучил первые претензии к РМК Ожидалось, что первую поездку в ранге губернатора Текслер совершит по Челябинску, однако он вместо этого поехал к Коркинскому разрезу.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Космос Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).

Гаджеты Поддержку Windows 7 прекратит Microsoft О скором окончании поддержки Windows 7 объявила корпорация Microsoft. Операционная система с 14 января 2020 года прекратит обновляться.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Происшествия На Урале силовики устроили облаву на пенсионера из-за 22 тысяч рублей Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тыс. рублей в месяц за неработающего сына-студента.

Футбол С «Бирмингема» сняли девять очков Английская футбольная лига приняла решение наказать "Бирмингем" снятием девяти очков.

Экономика ЦБ отозвал лицензию на страхование жизни у компании «АСКО-Жизнь» Банк России приказом от 21 марта 2019 года отозвал у страховой компании "АСКО-Жизнь" лицензию на осуществление добровольного страхования жизни.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

Происшествия Грузовик с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком грузовик упал на автомобиль такси на юге Москвы. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Общество Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших представление о России Forbes назвал 15 россиян, которые не только добились успеха в бизнесе, но и изменили представление о России.

Финансы В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.