Минфин не собирается компенсировать убытки «Транснефти»РИА Новости 09:17

с чего всё началось

Снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба" неправильно, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, государство не должно платить за "косяки" компании, которая не выполнила контрактные обязательства по поставке качественной нефти.

Интернет Mail.ru Group за рубежом запустит облачный сервис «Диск-О» Разработчики планируют через год за рубежом получить абонентскую базу в миллион пользователей.

Политика В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.

Гаджеты Качественные официальные изображения Meizu 16Xs демонстрируют смартфон в четырех цветах Завтра состоится пресс-конференция Meizu, на которой могут анонсировать смартфон Meizu 16Xs, в связи с чем инсайдеры активно публикуют новые изображения и информацию о характеристиках устройства.

Армия и оружие Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Авто Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Политика ВСУ отклонил иск о назначении главы администрации Богдана Верховной суд Украины принял решение оставить без рассмотрения поданный иск о признании назначения юриста предпринимателя Игоря Коломойского Андрея Богдана главой администрации президента Украины противоречащим украинскому законодательству.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон могла бросить Уильяма в 2007 году и уйти в большой спорт Как пишет в своей книге Мортон - мало, кто из друзей Кейт расстроился, узнав о том, что ее роман с Уильямом завершился, ведь она вновь вернулась к нормальной жизни – стала чаще общаться с друзьями, которых совсем не видела в последние годы, ходить по клубам, и вновь занялась одним из любимых видов спорта - греблей.

Экономика Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.

Экономика Инфляция в Венесуэле в 2018 году превысила 130 000% В 2018 году инфляция в Венесуэле достигла показателя в 130 060%, следует из публикации Центрального банка Венесуэлы, на которую ссылается «Прайм».

Шоу-бизнес Регина Тодоренко готовится к свадьбе Напомним, Топалов и Тодоренко познакомились в 2017 году во время работы в театре.

Армия и оружие Военные Сирии и РФ готовятся к эвакуации гражданских из Идлиба Решение об открытии КПП связано с началом масштабной военной операции в провинции Идлиб, которая уже долгое время остается крупнейшим оплотом террористов в Сирии.

Политика Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО» Провокация, которая произошла накануне в Косово, выгодна тем, кто хочет создать из Балкан "санитарный кордон" против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим словенским коллегой Мирославом Цераром.

Футбол Денисов завершил карьеру игрока Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов завершил игровую карьеру.

Происшествия Ребенок погиб в скатившейся с горы машине в Крыму Как уточнили в МЧС, родителей с ребенком в машине не было, начато расследование.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.