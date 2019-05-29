Минфин и «Транснефть» обменялись упрекамиКоммерсантъ 09:47

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Первый вице-премьер таким образом вступил в заочный спор с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Происшествия В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.

Армия и оружие Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Происшествия Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.

Происшествия СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца «По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.

Политика Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".

Политика Украинская певица Оля Полякова анонсировала создание женской партии Украинская певица Оля Полякова объявила о намерении создать еще одну политическую партию на Украине, но сообщила, что не собирается принимать участие в предстоящих 21 июля внеочередных парламентских выборах.

Происшествия В Мурманской области украли мост через реку В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».

Происшествия Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.

Космос Через месяц жители Земли смогут увидеть солнечное затмение По расчетам ученых, первые признаки смогут заметить жители прибрежной части Новой Зеландии, а жители южной части Тихого океана, Аргентины и Чили окажутся прямо в лунной тени.

Футбол Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Александра и Кирилла Кокориных за две драки в столице к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протосовицкий получили по году пяти месяцам заключения.

Общество ФАС возбудила дело против «Ростелекома» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.

Общество Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.

Космос Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX Специалисты аэрокосмического агентства США пока не смогли понять, почему пилотируемый космический корабль Crew Dragon взорвался во время стендовых испытаний в апреле этого года, сообщает онлайн-издание SpaceNews.

Футбол Кэрролл и Насри покинули «Вест Хэм» Нападающий Энди Кэрролл и полузащитник Самир Насри не будут выступать за лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" в следующем сезоне, сообщается на официальном сайте команды.

Политика Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.

Политика Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Здоровье Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.