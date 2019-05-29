Минфин и «Транснефть» обменялись упрекамиКоммерсантъ 09:47

"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

с чего всё началось

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Первый вице-премьер таким образом вступил в заочный спор с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Происшествия В США из-за торнадо погиб человек Один человек погиб в результате торнадо в американском штате Огайо, передает РИА «Новости».

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший полузащитник московского ФК «Локомотив» Игорь Денисов завершил спортивную карьеру.

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Армия и оружие В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины пришли к выводу о незаконности действий вооруженных сил страны в Донбассе.

Армия и оружие Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Экономика США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.

Общество ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.

Здоровье В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой» Напомним, коллеги из Орловской области решили присоединиться к бастующим работникам пензенской «скорой».

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление по «российскому делу» Специальный прокурор США Роберт Мюллер сегодня, 29 мая, выступит с официальным заявлением относительно «российского расследования», которое он вел несколько лет.

Здоровье В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".

Происшествия Мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущего олененка Британец Марк Хидон прыгнул в ледяной канал в Саксилби и спас тонущего олененка. Видео спасения снял друг Хидона, пишет "Ридус".

Футбол «Зенит» проведет «Большой фестиваль футбола» в семи городах страны В ходе фестиваля тренеры "Газпром"-Академии "Зенита" проведут футбольные турниры для воспитанников спортивных школ и юных любителей футбола.

Армия и оружие США обвинили Россию в безрассудной эскалации насилия в Сирии Госдепартамент США обеспокоен действиями властей Сирии на северо-западе страны, а также действиями России, которая их поддерживает, передает агентство Reuters.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Происшествия В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора 48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.

Политика Зеленский призвал политиков есть шаурму Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.

Политика На Украине сгорел корабль Петра Порошенко Корабль сгорел практически полностью, так что возьмется экс-президент за новый ремонт, он не пока не сказал.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.