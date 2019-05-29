Минфин и «Транснефть» обменялись упрекамиКоммерсантъ 09:47

с чего всё началось

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Первый вице-премьер таким образом вступил в заочный спор с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Футбол Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм) В полуфинале Лиги Европы «Арсенал» крупно обыграл «Валенсию» с общим счетом 7:3. Специалисты букмекерских контор фаворитом матча называют «Челси», предлагая на их победу коэффициент 2.4.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова.

Авто Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Авто «Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.

Политика Верховный суд Украины отклонил иск против назначения Богдана Верховный суд Украины отклонил иск о признании незаконным указа украинского лидера Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации президента.

Политика Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.

Политика Зеленский созывает Совбез Украины Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.

Армия и оружие Советские большие противолодочные корабли станут ударными Большие противолодочные корабли (БПК), построенные в советские времена, прошли модернизацию по проекту 1155 «Удалой», и уже до конца 2019 года поступят на вооружение в Военно-морской флот России.

Политика Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.

Политика Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России "вмешательстве" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста.

Политика Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Политика ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Космос Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на новый этап заводских испытаний Фрегат «Адмирал Касатонов», построенный на петербургском предприятии «Северная верфь», вышел на очередной этап заводских ходовых испытаний на полигонах Балтийского флота, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.