Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упрекамиКоммерсантъ 09:47

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Первый вице-премьер таким образом вступил в заочный спор с вице-премьером Дмитрием Козаком.
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Государство не должно через пониженные дивиденды компенсировать «Транснефти» убытки из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», заявил
 первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
BFM.ru05:30

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«Транснефть» ответила на слова Силуанова о дивидендах и «косяках» компании

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