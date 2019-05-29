Минфин и «Транснефть» обменялись упрекамиКоммерсантъ 09:47

с чего всё началось

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов. Первый вице-премьер таким образом вступил в заочный спор с вице-премьером Дмитрием Козаком.

Происшествия На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.

Футбол «Челси» и «Арсенал» огласили стартовые составы на финал Лиги Европы Стали известны стартовые составы английских «Челси» и «Арсенала» на финальный матч футбольной Лиги Европы в Баку.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол CAS оставил в силе отстранение «Рубина» от еврокубков Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение УЕФА об отстранении "Рубина" от участия в еврокубках.

Футбол Игорь Денисов завершил карьеру футболиста Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Общество Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.

Политика Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Общество МВД сократило список потенциально опасных пород собак МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.

Общество Олег Меньшиков может потерять квартиру в центре Москвы Олег Меньшиков, художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, может потерять квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Происшествия Спецназ косовской полиции потерял секретные документы в ходе операции Сербская газета «Вечерне новости» сообщила о том, что кто-то из руководителей недавней акции спецназа полиции Косово на севере Косово и Метохии потерял секретные документы.

Политика Бутину перевели в тюрьму во Флориде Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.

Общество ФАС возбудила дело в отношении «Почты России» Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Почты России» из-за отказа проводить оплату пересылки почтовых уведомлений марками.

Политика Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.

Экономика Нарушения в Роскосмосе составили 50 миллиардов рублей Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 64,49 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 коп. и составил 64,49 рубля.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Технологии Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.

Шоу-бизнес Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.