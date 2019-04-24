Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК вчера в 13:38

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Политика Верховная рада приняла закон об украинском языке Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.

Политика The Hill (США): какое значение встреча Путина и Кима имеет для мирных переговоров с Северной Кореей (The Hill) Если встреча между Кимом и российским президентом Владимиром Путиным пройдет до конца апреля, ее вполне могут истолковывать как первый дипломатический шаг северокорейского лидера по «новому пути» для достижения тех стратегических целей, которых он не смог добиться в Ханое.

Политика Валерий Радаев меняет структуру правительства Саратовской области Губернатор Валерий Радаев собрал журналистов, чтобы анонсировать изменения в структуре исполнительной власти региона.

Политика Украина потребовала экстренного заседания Совбеза ООН Экстренное заседание начнется в 22:00 по киевскому времени (совпадает с мск) в Нью-Йорке, уточнил он и выразил благодарность немецкой делегации, которая в настоящее время возглавляет Совбез ООН, за оперативную реакцию на запрос Киева.

Происшествия В Электростали нашли тело младенца "Вечером 24 апреля в правоохранительные органы города Электросталь поступило сообщение о том, что около одного из гипермаркетов обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола без внешних признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Единоборства Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью По словам Санчеса, Головкин решил пересмотреть размер оплаты за его услуги, и новое предложение тренер счел оскорбительным и неприемлемым.

Политика Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбуждено уголовное дело о мошенничестве Во вторник, 23 апреля, в отношении недавно покинувшего пост председателя Общественной палаты Александра Ландо возбуждено головное дело.

Музыка Группа «Любэ» представила клип про Крымский мост Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост, видео опубликовано в соцсетях коллектива, сообщили Накануне.RU в инфоцентре "Крымский мост".

Общество Похолодание придет в Москву на Пасху Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".

Авто Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.

Общество Аналитики назвали самые популярные эмодзи у россиян Самым популярным эмодзи весной этого года стал оранжево-желтый огонек (🔥). Его использовали почти 3 млн раз.

Наука «Сварка» стволовых клеток поможет заживить хронические раны На первом этапе команда добавила в клеточную мембрану мезенхимальных стволовых клеток фермент тромбин, который участвует в заживлении ран.

Политика Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.

Энергетика Польша и Белоруссия остановили транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» Белоруссия уведомила российскую сторону об остановке транзита по западному направлению, Польша направила телефонограмму Белоруссии от компании PERN, которая является оператором польского участка нефтепровода.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Экономика Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.

Политика Стул Ким Чен Ына протерли спиртом до переговоров с Путиным Охрана лидера КНДР Ким Чен Ына продезинфицировала стул политика перед встречей с Владимиром Путиным.

Футбол «Бавария» обыграла «Вердер» и вышла в финал Кубка Германии В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «РБ Лейпциг», который в своей паре оказался сильнее «Гамбурга», выиграв со счётом 3:1. Финал состоится 25 мая.

Кино Дейенерис подарила миру новый мем. Ее улыбка знакома каждому Эмилия Кларк, а точнее Дейенерис Таргариен, подарила миру еще один — свою улыбку, пополнившую коллекцию смешных реакций, которые не выразить словами.

Шоу-бизнес У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.

Шоу-бизнес Мачеха выставила дочку мертвой Началовой Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram.

Музыка После ухода из Black Star Егор Крид сохранит свой псевдоним В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.