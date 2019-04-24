Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Минобороны и Минфин отрицают информацию ФБК о дачах Цаликова и Силуанова

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Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

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В Минфине и Минобороны ответили на расследование ФБК о дачах Силуанова и заместителя Шойгу

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В Минобороны и Минфине отреагировали на расследование об элитных дачах Силуанова и заместителя Шойгу

URA.Ru14:27
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Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
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Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Макроном от имени Зеленского

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Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»

Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
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Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

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Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

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В российских школах появятся новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».
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Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2

«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
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В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
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Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
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Приехали за победой и сделали это.
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Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
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Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

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Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа

Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
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Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе

Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.
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