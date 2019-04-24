Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

Политика Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше» Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.

Авто Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.

Политика Прокуратура Китая приняла решение об аресте экс-главы Интерпола Верховная народная прокуратура Китая приняла решение арестовать бывшего главу Интерпола и бывшего заместителя министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве.

Происшествия Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.

Музыка Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла» Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.

Игры В World of Warships добавили советские линкоры В World of Warships вышло обновление 0.8.3, в котором добавили линейку советских линкоров.

Наука Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва» Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.

Энергетика Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Общество В российских школах появятся новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Футбол Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2 «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Манчестер Сити» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Кино «Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».

Хоккей Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).

Происшествия Неизвестные в масках обстреляли во Франции кафе Неизвестные люди в масках обстреляли кафе во французском городе Туркуэн, в департаменте Нор на севере страны.

Шоу-бизнес Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Происшествия В Москве пятеро неизвестных совершили вооруженное ограбление Пятеро неизвестных с оружием напали в Москве на водителя, отобрали сумку с деньгами и скрылись, введён план "Перехват", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.