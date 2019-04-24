Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК вчера в 13:38
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Навальный: Замминистра обороны Руслан Цаликов может быть владельцем дачи на Рублевке
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В Минфине и Минобороны прокомментировали публикацию ФБК о дачах Силуанова и Цаликова
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