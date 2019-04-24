Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Политика
Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса
Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:49
Политика
Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Политика
Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Наука
Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие
В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено в 13:00
Политика
В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова
Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено в 21:18
Политика
Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу
Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено в 21:43
Транспорт
Получение водительских прав ужесточат
Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Гаджеты
OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой
Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Наука
Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»
Обновлено в 12:54
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия
На юго-западе Москвы эвакуировали школу из-за угрозы взрыва
Из школы на Литовском бульваре было эвакуировано более 100 человек из-за анонимного сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Игры
О слабокровных в мире Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вы начинаете игру в роли новообращённого слабокровного.
Обновлено в 17:20
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес
Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России
55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия
Иностранные журналисты сняли постановочную гибель сирийской семьи якобы из-за применения химического оружия правительственными войсками.
Обновлено в 20:35
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17