Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Минобороны и Минфин отрицают информацию ФБК о дачах Цаликова и Силуанова

Коммерсантъ14:45

В Минфине и Минобороны отвергли итоги расследования ФБК о дачах Силуанова и заместителя Шойгу

Эхо Москвы18:11

В Минфине и Минобороны ответили на расследование ФБК о дачах Силуанова и заместителя Шойгу

Дождь14:45

В Минфине и Минобороны прокомментировали публикацию ФБК о дачах Силуанова и Цаликова

Znak.com14:32

ФБК обнаружил у главы Минфина и замминстра обороны недвижимость на Рублевке. Ее стоимость превышает их доходы за годы госслужбы

Новая газета13:29

В Минобороны и Минфине отреагировали на расследование об элитных дачах Силуанова и заместителя Шойгу

URA.Ru14:27

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

РБК13:38
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Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Политика

Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса

Действующий президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса.
Обновлено в 11:49
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Политика

Путин отметил сложность ситуации с пожарами в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по ликвидации последствий стихии в Забайкалье, отметил сложность ситуации в крае, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено в 18:55
Наука

Детектор темной материи зафиксировал крайне редкое событие

В рамках проекта по поиску темной материи исследовательская группа XENON Collaboration на детекторе XENON1T впервые зафиксировала радиоактивный распад изотопа ксенона-124, который имеет период полураспада, превосходящий возраст Вселенной более чем в триллион раз.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Андрей Свечников не участвует в решающей игре серии с «Вашингтоном»

Обновлено в 19:48
Политика

В Россию прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

На приграничной станции Хасан, что в Хасанском районе Приморья, с хлебом-солью встретили главу КНДР Ким Чен Ына, прибывшего туда на бронепоезде, сообщает «Интерфакс» со слов информированного источника.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Полицейские Рио-де-Жанейро признались в любви к автоматам Калашникова

Профсоюз сотрудников полиции Рио-де-Жанейро (Sindpol-RJ) сожалеет о решении полицейского управления штата списать имеющиеся в арсенале автоматы Калашникова АК-47, которые полюбились многим стражам порядка, сообщил председатель профорганизации Марсиу Гарсиа.
Обновлено в 21:18
Политика

Демократы в конгрессе снова призвали объявить импичмент Трампу

Конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо объявить импичмент.
Обновлено в 21:43
Транспорт

Получение водительских прав ужесточат

Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 22:20
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке

В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Гаджеты

OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Наука

Российская Арктика тает зимой и летом из-за «сезонной памяти»

Обновлено в 12:54
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Происшествия

На юго-западе Москвы эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

Из школы на Литовском бульваре было эвакуировано более 100 человек из-за анонимного сообщения о бомбе в здании.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Игры

О слабокровных в мире Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

В Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 вы начинаете игру в роли новообращённого слабокровного.
Обновлено в 17:20
Экономика

Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы

Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес

Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России

55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Путешествия

Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью

Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено в 21:51
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Зарубежные СМИ сняли постановку гибели сирийской семьи от химоружия

Иностранные журналисты сняли постановочную гибель сирийской семьи якобы из-за применения химического оружия правительственными войсками.
Обновлено в 20:35
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
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Руслан Хаджисмелович Цаликов
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Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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