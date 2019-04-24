Экономика

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Минобороны и Минфин отрицают информацию ФБК о дачах Цаликова и Силуанова

Коммерсантъ14:45

Минобороны России не нашло ничего сенсационного в расследовании ФБК о замглавы ведомства Цаликове

Эхо Москвы15:03

В Минфине и Минобороны прокомментировали публикацию ФБК о дачах Силуанова и Цаликова

Znak.com14:32

ФБК обнаружил у главы Минфина и замминстра обороны недвижимость на Рублевке. Ее стоимость превышает их доходы за годы госслужбы

Новая газета13:29

Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах

РБК13:38

В Минфине и Минобороны ответили на расследование ФБК о дачах Силуанова и заместителя Шойгу

Дождь14:45

В Минобороны и Минфине отреагировали на расследование об элитных дачах Силуанова и заместителя Шойгу

URA.Ru14:27
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Политика

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина

Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей, передает «Независимое телевидение Севастополя».
Обновлено в 14:18
Футбол

Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие

МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии

Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Общество

Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными

С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Авто

Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»

Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Футбол

Зенит — Динамо 2:0 (2-й тайм)

Прямая трансляция матча 24 апреля в 20:55 Лидер чемпионата петербургский «Зенит» в 25-м туре РПЛ примет на домашнем поле московское «Динамо».
Обновлено в 13:50
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество

Сад на крыше уничтожили коммунальщики в Екатеринбурге

Моргунов сообщил, что на собрании собственников жилья было решено сохранить сад на крыше, но в УК «Стандарт» заявили, что он разрушает кровлю и уничтожили его.
Обновлено в 15:24
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Футбол

Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».
Обновлено в 11:58
Футбол

ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»

Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Религия

Чистый четверг-2019: традиции, приметы и обычаи

В последнюю перед Пасхой неделю соблюдается особо строгий пост. В Чистый четверг принято наводить дома порядок, стирать и убирать.
Обновлено в 00:36
Политика

Комиссия США по торговле считает, что импорт стальных колес из КНР вредит промышленности

Комиссия США по международной торговле пришла к выводу, что американские производители стальных колес пострадали из-за импорта такой продукции из КНР, где прибегают к «демпингу и несправедливым субсидиям».
Обновлено в 15:16
Политика

Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года

По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Происшествия

Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод

Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Авто

Renault Kaptur обновился, но не подорожал

Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег

Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска

Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Сборная России по хоккею одержала волевую победу над командой Латвии

Сборная России обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:19
Политика

На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского

Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Футбол

Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом

Сегодня выиграли скромно, но со вкусом.
Обновлено в 15:08
Политика

Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском

Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 15:20
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов

В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов.
Обновлено в 11:31
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Российский государственный деятель. Первый заместитель министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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