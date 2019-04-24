Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачахРБК 13:38
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В расследовании говорится, что они выглядят «представителями противостоящих друг другу блоков в российской власти» — «силовиков» и «либералов» .
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Политика
Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за указа Путина
Запрос о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН направил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко 24 апреля из-за указа президента России Владимира Путина об упрощенном режиме выдачи российских паспортов жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей, передает «Независимое телевидение Севастополя».
Обновлено в 14:18
Футбол
Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
МИД РФ: Москва просит фельдмаршала Хафтара о прекращении огня в Ливии
Москва просит от командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекратить наступление на Триполи.
Обновлено в 08:01
Общество
Звонки с таксофонов на фиксированные телефоны станут бесплатными
С 1 июня все звонки с таксофонов на городские номера по всей России станут бесплатными.
Обновлено в 09:16
Авто
Aston Martin презентовал самый быстрый кабриолет
Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin презентовал новый кабриолет DBS Superleggera Volante.
Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала первые кадры со съемок «Гардемаринов»
Вчера Светлана Дружинина начала съемки очередного эпизода «Гардемаринов» в Крыму.
Обновлено в 10:30
Футбол
Зенит — Динамо 2:0 (2-й тайм)
Прямая трансляция матча 24 апреля в 20:55 Лидер чемпионата петербургский «Зенит» в 25-м туре РПЛ примет на домашнем поле московское «Динамо».
Обновлено в 13:50
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество
Сад на крыше уничтожили коммунальщики в Екатеринбурге
Моргунов сообщил, что на собрании собственников жилья было решено сохранить сад на крыше, но в УК «Стандарт» заявили, что он разрушает кровлю и уничтожили его.
Обновлено в 15:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Футбол
Курбан Бердыев: «Мне нравится „Уфа“, у нее амбициозный тренер»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Уфы».
Обновлено в 11:58
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Религия
Чистый четверг-2019: традиции, приметы и обычаи
В последнюю перед Пасхой неделю соблюдается особо строгий пост. В Чистый четверг принято наводить дома порядок, стирать и убирать.
Обновлено в 00:36
Политика
Комиссия США по торговле считает, что импорт стальных колес из КНР вредит промышленности
Комиссия США по международной торговле пришла к выводу, что американские производители стальных колес пострадали из-за импорта такой продукции из КНР, где прибегают к «демпингу и несправедливым субсидиям».
Обновлено в 15:16
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Renault Kaptur обновился, но не подорожал
Компания Renault объявила о появлении на российском рынке кроссовера Kaptur 2019 модельного года. "Каптюр" обзавелся новым оборудованием.
Обновлено в 06:26
Политика
Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Сборная России по хоккею одержала волевую победу над командой Латвии
Сборная России обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:19
Политика
На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского
Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Футбол
Гончаренко: выиграли скромно, но со вкусом
Сегодня выиграли скромно, но со вкусом.
Обновлено в 15:08
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском
Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Генштаб объяснил, почему Россия усилит войска двух военных округов
В ходе Московской конференции по международной безопасности начальник Генштаба Вооруженных сил, генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в ответ на размещение сил НАТО у своих границ Россия усилит войска Западного и Южного военных округов.
Обновлено в 11:31