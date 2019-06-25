Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском 14:11

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

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Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

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