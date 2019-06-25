Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникамRT на русском 14:11
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.ТАСС13:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с атомными часами
Обновлено в 02:46
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено в 20:42
Наука
Искусственный интеллект научили точно определять подмену лиц
Deepfake — технология подмены лиц на видео, при помощи которой можно автоматически производить поддельные ролики, например, со знаменитостями, которые выглядят как реальные.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Милан» запросил у «Лиона» информацию о трансфере Фекира
По информации France Football, «Милан» запросил информацию о возможном трансфере 25-летнего футболиста.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Спорт
Брейк-данс включили в программу Олимпийских игр в Париже
Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 25 июня, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:49
Наука
В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными
В тропическом лесу Москития на территории Гондураса обнаружили процветающую экосистему с сотнями видов различных живых существ.
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
Барриос стал лучшим распасовщиком группового этапа Кубка Америки
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос стал самым точным распасовщиком группового этапа Кубка Америки, который проходит в Бразилии, сообщает TyC Sports.
Обновлено в 17:09
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Обновлено в 20:15
Общество
В Гидрометцентре перечислили самые жаркие дни лета
Обновлено в 01:09
Кино
Джордж Мартин назвал душераздирающим сериал «Чернобыль»
Обновлено в 14:31
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе
Обновлено в 22:20
Игры
В Steam началась летняя распродажа
В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.
Обновлено в 14:08
Авто
Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Geely Atlas
Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Происшествия
На Сахалине трехлетний мальчик, играя с пистолетом, выстрелил в себя
По предварительным данным, родители с трехлетним ребенком приехали в гости на дачу к знакомым.
Обновлено в 21:26
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:14
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
Обновлено в 06:59
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Ливни привели к наводнениям и оползням.
Обновлено в 22:40
Политика
Полномочия российской делегации оспорили в ПАСЕ
Участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия во второй половине дня в среду.
Обновлено в 04:29
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Кино
Скончался актер и режиссер Валерий Харченко
Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.
Обновлено в 22:25
Музыка
Творческие коллективы Великих Лук выступят на Ганзейских днях в Пскове
Сводный хор Псковской области выступит на международном хоровом празднике во время Ганзейских дней в Пскове.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Наука
Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»
Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 03:14
Экономика
Индекс доверия потребителей США в июне снизился больше, чем ожидалось
Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Обновлено в 10:10
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Продюсер Бари Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из одной из столичных клиник, передаёт сайт «Москва 24».
Обновлено в 22:28
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26