Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникамВедомости вчера в 13:56
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
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с чего всё началось
Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.ТАССвчера в 13:48
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 04:49, Вашингтон
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