Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникамВедомости вчера в 13:56

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
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Минфин и Минэнерго договорились по компенсации нефтяникам за поставки топлива с 2020 года

Минфин и Минэнерго согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
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