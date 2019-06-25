Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникамВедомости 13:56

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен.

с чего всё началось

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

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