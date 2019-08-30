Экономика
Парламентская газетаМинфин и ФНС в 2019 году актуализируют единый реестр субъектов МСП
До конца 2019 года Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой актуализирует единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передаёт ТАСС.
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Зеркальный реестр по проверкам для бизнеса заработает с 1 декабря
Будущее России. Национальные проекты08:31
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Футбол
Директор «Славии»: «Спартак» предложил за Крала очень большую сумму
Спортивный директор чешского футбольного клуба "Славия" Ян Незмар сообщил, что опорный полузащитник клуба и сборной Чехии Алекс Крал скорее всего станет игроком московского "Спартака", который сделал хорошее предложение как пражской команде, так и самому игроку.
РИА Новости 05:40
Гаджеты
Lenovo анонсировала планшеты Tab M7 и Tab M8 стоимостью от €99
В преддверии ежегодной выставки IFA 2019, которая откроется 6 сентября в Берлине, компания Lenovo анонсировала два новых планшетных компьютера Tab M7 и Tab M8.
3DNews 06:05
Здоровье
В московских больницах проведут дни открытых дверей
В сентябре столичные больницы проведут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!" городского департамента здравоохранения, передает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 06:25
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Здоровье
В Рязани спасли пациента, от которого отказались столичные медики
В Рязани спасли пациента, от которого отказались столичные медики.
Рязань.Лайф 08:36
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия 08:39
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Футбол
«Фиорентина» может увести Фалькао у «Галатасарая»
Что касается Фалькао, то он отказался продлевать контракт с «Монако» и намерен был присоединиться к «Галатасараю», но этого до сих пор не произошло.
Матч ТВ 06:29
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета вчера в 07:06
Происшествия
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
В минувший вторник президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019.
РИА Новости 07:28
Футбол
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграет с испанским «Эспаньолом», болгарским «Лудогорцем» и венгерским «Ференцварошем» в группе H Лиги Европы.
iReactor 08:34
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия
Похищен любовник топ-менеджера российского банка
6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Гаджеты
Компания Nike представила кроссовки с голосовым управлением
Кроссовки Adapt Huarache представлены компанией Nike.
7 новостей 06:28
Спорт
Дзюдоист Ильясов завоевал серебро чемпионата мира
Sport24.ru 08:40
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала макияж «не для слабаков»
«Фиолетовые тени — выбор не для слабаков», — иронично подписала неоднозначный снимок с неоднозначным образом ведущая.
Телепрограмма вчера в 22:07
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Лукашенко собрал 20 тонн арбузов на своём участке
Глава Белоруссии Александр Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке.
News.ru 07:52