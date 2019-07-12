Экономика
Минфин и Центробанк откладывают новую пенсионную реформуКрасная весна 06:50
Перенос на 2020 год публичного обсуждения системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) обсуждают в Центробанке и Министерстве финансов, 12 июля сообщает РБК со ссылкой на источники в ЦБ и правительстве. Предметом спора для чиновников стал порядок подключения новых участников к системе ИПК.
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с чего всё началось
Банк России и Минфин обсуждают возможность переноса публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на 2020 год, сообщили РБК два источника в финансово-экономическом блоке правительства и два источника, близких к ЦБ.РБК00:30
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