Экономика
РИА НовостиМинфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Он уточнил, что новая система не будет называться "Индивидуальным пенсионным капиталом" (ИПК), как планировалось ранее.
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Минфин и Центробанк готовятся представить новую систему пенсионных накоплений
RT на русскомвчера в 12:44
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Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
ФАН 26 августа в 09:35
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Телеканал RT опубликовал кадры тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа "плоский штопор".
РИА Новости вчера в 23:33
Политика
В МИД РФ ответили сенатору США, жаловавшемуся на отказ в визе
В российском МИД прокомментировали сообщение американского сенатора Рона Джонсона об отказе в предоставлении ему российской визы.
УтроNews вчера в 03:41
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский миллиардер Игорь Коломойский рассказал, в каком случае президента Украины Владимира Зеленского переизберут или не переизберут на второй срок.
Известия вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Пользователи социальных сетей раскритиковали Яну Рудковскую
Пользователи социальной сети "Инстаграм" раскритиковали Яну Рудковскую за её стрижку и цвет волос.
Bimru.ru 00:10
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
Пожар на пяти этажах произошел в многоэтажке на юге Москвы
В 24-этажном жилом доме на юге Москвы произошло возгорание кабелей в кабельканалах, жильцов эвакуировали, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.
Интерфакс вчера в 17:52
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Технологии
Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет
Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.
Известия 00:52
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Экономика
СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров
Согласно документу, предлагается обязать госзаказчиков в 2020 году отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, в 2021 году — 50%.
РБК вчера в 19:39
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Путин отметил объединяющую и гуманистическую миссию WorldSkills
Путин назвал это "масштабными, подлинно цивилизационными задачами", в решении которых видится объединяющая и гуманистическая миссия WorldSkills.
РИА Новости вчера в 15:45
Космос
NASA узнало о приближении к Земле двух крупных астероидов
РБК вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
На днях в сети появилась еще одна новость - о грядущей свадьбе Собчак и Богомолова.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Политика
Две комиссии Греческой церкви выступили против «новой церкви» Украины
Созданные Элладской (Греческой) православной церковью две комиссии высказались против признания «новой церкви» Украины.
Известия 00:52
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих
Двенадцать человек могут находиться под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:03
Армия и оружие
В США призвали переключиться с Афганистана на «агрессивную» Россию
24 августа пресс-секретарь талибов Сухейл Шахин сообщил о согласовании с США сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Daily Storm 01:51
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 23:22
Политика
Владимир Путин осмотрел новый саратовский аэропорт
Президент России Владимир Путин прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин (входит в холдинг «Аэропорты регионов») и ознакомился с его инфраструктурой.
Коммерсантъ вчера в 14:19